Una joven embarazada resultó herida tras un fuerte choque en Catamarca

Hoy, a las 09:00, personal de la Seccional Primera se constituyó en inmediaciones de calle Esquiú al 700, donde se habría producido un siniestro vial. La presencia policial permitió constatar las circunstancias iniciales del hecho y disponer las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo la colisión.

De acuerdo con la información relevada en el lugar, en el episodio estuvieron involucrados una motocicleta y un automóvil. La motocicleta era una Keller Classic 110 cc, en la que circulaba una joven mujer identificada como Brenda del Valle Díaz, de 27 años, quien se desplazaba en compañía de Araceli Rivero Aballay, de 18 años.

La joven de 18 años se encontraría cursando un embarazo, circunstancia que tuvo particular relevancia en la asistencia posterior al siniestro.

Colisión entre una motocicleta y un Fiat Palio

Por motivos que son materia de investigación, la motocicleta en la que se trasladaban ambas jóvenes colisionó con un automóvil Fiat Palio, conducido por Facundo Agustín Senrra, de 40 años.

El hecho quedó sujeto a las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión. En ese sentido, la intervención de las distintas áreas policiales permitirá avanzar en el relevamiento técnico y administrativo del episodio.

Asistencia médica y traslado

Como consecuencia del siniestro, las ocupantes de la motocicleta fueron asistidas por facultativos médicos del SAME. Luego de la evaluación correspondiente, los profesionales determinaron el traslado de Araceli Rivero Aballay, de 18 años, a la Maternidad Provincial 25 de Mayo.

El traslado estuvo relacionado con la condición de la joven, quien, según la información consignada, se encontraría cursando un embarazo. La intervención sanitaria se produjo luego de la asistencia inicial brindada en el lugar del hecho.

Intervención de Criminalística y del Precinto Judicial

Tras el siniestro también se dispuso la intervención de organismos encargados de las actuaciones vinculadas con la investigación del episodio. En particular, participaron peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes del Precinto Judicial N° 1.