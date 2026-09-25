Inseguridad en Catamarca: entró a robar en una casa y atacó al propietario con una piedra

En la mañana de hoy, a las 09:20, y a partir de un requerimiento del SAE-911, motoristas del Comando de Operaciones Preventivas (COP) se dirigieron hasta la esquina de avenida Güemes y calle 25 de Mayo, donde concretaron la aprehensión de un hombre de apellido Bazán, de 37 años.

El procedimiento se originó a partir del señalamiento realizado por un hombre de 41 años, quien indicó al personal interviniente que Bazán sería el presunto autor de haber ingresado a su domicilio, ubicado en la zona, con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

De acuerdo con lo informado, la situación se produjo luego de que el damnificado advirtiera la presencia del sujeto. Al notar que había sido descubierto, el hombre señalado se dio a la fuga, aunque posteriormente fue interceptado por los motoristas en la mencionada intersección.

La denuncia del damnificado

Dentro de las circunstancias consignadas en el procedimiento, se indicó además que la persona aprehendida habría agredido físicamente con una piedra al damnificado.

Ante esta situación, el hombre de 41 años fue invitado a formalizar la correspondiente denuncia. Para ello, se le indicó que debía concurrir al Precinto Judicial N° 1, donde podría denunciar el hecho relacionado con la agresión y las circunstancias que dieron origen al procedimiento.

El episodio, de este modo, tuvo como punto de partida el supuesto ingreso al domicilio y continuó con la huida del hombre señalado, su posterior interceptación y la intervención de las autoridades correspondientes.

Intervención judicial

Una vez concretada la aprehensión, Bazán fue alojado en la Comisaría Primera, dependencia que corresponde por jurisdicción.

El hombre quedó allí a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se dispusieron las medidas que deberán cumplimentarse en relación con el procedimiento.

En este marco, la intervención policial quedó formalmente vinculada a las actuaciones derivadas del requerimiento del SAE-911, el señalamiento efectuado por el damnificado y las circunstancias informadas durante el procedimiento.

El procedimiento quedó así bajo la órbita de la Justicia, que deberá avanzar con las medidas indicadas por la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este a partir de las circunstancias informadas y de las actuaciones correspondientes.