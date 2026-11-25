Un procedimiento policial desplegado durante la tarde de ayer permitió tomar conocimiento de un hecho de violencia que dejó como saldo a un hombre de 36 años con una herida en la zona del tórax, aparentemente provocada con un arma blanca.

El episodio salió a la luz cuando efectivos de la Seccional Octava, que realizaban recorridos preventivos por su jurisdicción, transitaban por la intersección de las calles 8 de Diciembre y Jorge "Negro" Herrera. En ese sector, los uniformados observaron al hombre que presentaba una lesión en el pecho, por lo que rápidamente activaron el protocolo de asistencia y solicitaron la presencia de profesionales médicos del SAME.

Minutos después, el personal sanitario intervino en el lugar y concretó el traslado del herido hacia el Hospital San Juan Bautista, donde quedó bajo atención médica. La situación también motivó la inmediata intervención de las autoridades judiciales para avanzar con las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Intervención judicial e investigación policial

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, intervino la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las directivas iniciales para avanzar con la investigación. En ese marco, se dispuso que Sumariantes de la Unidad Judicial N° 8 trabajaran en torno al hecho, con el objetivo de llevar adelante las actuaciones necesarias.

La investigación continuó con tareas específicas desarrolladas por efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, quienes, luego de realizar trabajos de su especialidad, lograron identificar y arrestar en averiguación del hecho a dos personas señaladas como presuntas autoras del delito.

Dos personas quedaron a disposición de la Justicia

Como resultado de las diligencias investigativas, fueron arrestados una joven mujer de apellido Aguirre, de 25 años, y un hombre de apellido Vargas, de 27 años.

Ambos fueron trasladados y alojados en las dependencias policiales correspondientes, donde permanecen a disposición de la Justicia interviniente. Desde ese ámbito se impartieron las medidas que deberán cumplimentarse en el marco de la causa.