Catamarca: arrestan a un joven tras intentar ingresar a una vivienda

Un joven de apellido Redeno, de 29 años, fue arrestado por personal policial en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, en el marco de un procedimiento llevado a cabo en el barrio San Martín.

El operativo fue concretado por efectivos de la Comisaría Departamental, quienes actuaron con la colaboración de motoristas del Grupo Especial de Apoyo (GEA), en una intervención que derivó en la aprehensión del sospechoso. De acuerdo con la información suministrada, el arresto se produjo luego de que el sujeto habría intentado ingresar a un domicilio ubicado en el barrio Obrero, propiedad de una mujer mayor de edad, con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

La rápida actuación de los uniformados permitió interceptar al joven y proceder a su traslado inmediato hacia la dependencia policial correspondiente.

El hecho

Según se informó, el episodio que motivó la intervención tuvo como escenario una vivienda del barrio Obrero, en la misma ciudad de Recreo. La propiedad pertenece a una mujer mayor de edad, y el ahora arrestado habría intentado ingresar al domicilio, circunstancia que activó el procedimiento policial.

La sospecha inicial apunta a que el ingreso frustrado habría tenido aparentes intenciones de cometer un ilícito, motivo por el cual se avanzó con la demora y posterior puesta a disposición judicial.

Uno de los aspectos centrales del procedimiento fue la intervención conjunta entre la Comisaría Departamental y los motoristas del Grupo Especial de Apoyo (GEA), cuya colaboración resultó clave para concretar el arresto. La participación del personal especializado permitió reforzar el operativo en la zona y asegurar el traslado del joven sin mayores inconvenientes hasta la seccional.

A disposición de la Fiscalía

Tras el procedimiento, el joven fue trasladado a la seccional, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial.

Desde ese organismo judicial se indicaron las medidas a seguir, en función de las circunstancias del hecho y de la investigación que se desprenda del intento de ingreso denunciado.