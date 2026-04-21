Catamarca: arrestan a un joven tras un raid delictivo que incluyó daños, fuga y agresión

A las 02:55 de la madrugada de hoy, en el marco de recorridos habituales de prevención, numerarios de la Comisaría Quinta se encontraban patrullando la calle Fermín Sarmiento al 500 cuando detectaron una situación sospechosa. En ese punto, observaron a un sujeto ubicado en la caja de una camioneta Fiat Toro, estacionada en el lugar y propiedad de un hombre de 71 años, quien aparentemente estaba siendo víctima de un ilícito.

El accionar policial, enmarcado en tareas de vigilancia urbana, permitió advertir rápidamente la maniobra. Sin embargo, al notar la presencia de los uniformados, el individuo interrumpió su accionar y emprendió la fuga, desencadenando una secuencia que se extendería por varias arterias de la ciudad.

Huida en motocicleta y persecución urbana

El sospechoso escapó a bordo de una motocicleta Yamaha YBR 125 cc., iniciando así una persecución que obligó a los efectivos a desplegar un seguimiento inmediato. La situación se trasladó rápidamente hacia la intersección de las avenidas Enrique Ocampo y Argentina Indígena, donde el individuo adoptó una estrategia para entorpecer la persecución.

En ese punto, el fugitivo se habría despojado de una caja de herramientas, elemento que posteriormente sería recuperado por el personal policial. A pesar de esta maniobra, el sujeto continuó su huida, manteniendo la velocidad y evadiendo la intervención directa de los uniformados.

Intento de fuga final y escalada de violencia

La persecución culminó en el pasaje Esteban Maradona S/N°, donde el individuo abandonó la motocicleta con la intención de continuar su escape a pie. En ese contexto, intentó ingresar a un domicilio perteneciente a un joven de 24 años, recurriendo a la violencia para lograr su cometido.

Según lo informado, el sujeto violentó una ventana de vidrio de la propiedad. En un giro aún más peligroso de la situación, tomó trozos del vidrio roto y con ellos intentó agredir físicamente a los efectivos policiales, evidenciando una escalada en el nivel de violencia del episodio.

Aprehensión y secuestro de elementos

Finalmente, tras la intervención directa del personal policial, el joven —identificado por el apellido Galván (24)— fue aprehendido en el lugar. El procedimiento permitió además asegurar los elementos vinculados al hecho, los cuales quedaron bajo resguardo judicial.

Entre los elementos secuestrados se encuentran:

Una caja de herramientas

Una motocicleta Yamaha YBR 125 cc.

Ambos objetos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que interviene en la causa.

Intervención judicial y acciones posteriores

En paralelo al procedimiento policial, se dispuso que los damnificados —tanto el propietario de la camioneta como el titular del domicilio afectado— fueran invitados a radicar las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 5.

Este paso resulta clave para el avance de la investigación y la eventual determinación de responsabilidades en el marco legal vigente.