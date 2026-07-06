Valle Chico: tras allanamientos, rescatan animales de fauna silvestre

Un procedimiento judicial realizado en el sur de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca permitió el secuestro de animales de fauna silvestre y jaulas durante un allanamiento llevado adelante por efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia.

La medida fue ejecutada en una vivienda ubicada en el Complejo Habitacional Valle Chico, luego de una investigación iniciada por una supuesta infracción a la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

El operativo se desarrolló bajo orden del Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación, en el marco de las averiguaciones impulsadas por la Justicia para esclarecer la posible comisión de una infracción vinculada a la protección de la fauna silvestre.

Investigación y allanamiento

De acuerdo con la información suministrada, el procedimiento fue el resultado de las averiguaciones practicadas por personal especializado de la Policía de la Provincia, quienes trabajaban en torno a una presunta violación de la normativa nacional destinada a la conservación de la fauna silvestre.

Como consecuencia de esas actuaciones investigativas, la Justicia autorizó la realización del allanamiento en un inmueble del Complejo Habitacional Valle Chico. La medida judicial fue ejecutada por efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales, unidad especializada que depende del Departamento Investigaciones Judiciales, organismo encargado de intervenir en este tipo de investigaciones.

El procedimiento se desarrolló conforme a la orden emitida por el Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación, luego del requerimiento formulado por la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación.

¿Qué se secuestro?

Durante el allanamiento, el personal policial llevó adelante distintas tareas de inspección en la vivienda y procedió al secuestro de animales de fauna silvestre y otros elementos relacionados con la investigación. Según se informó oficialmente, fueron secuestrados:

Dos (02) tortugas terrestres.

Catorce (14) aves silvestres.

Cinco (05) jaulas.

El secuestro de estos animales y de las jaulas pasó a formar parte de las actuaciones judiciales que se desarrollan bajo la intervención de la Justicia Penal. El procedimiento se enmarca en una investigación vinculada a una supuesta infracción de la Ley Nacional Nº 22.421, normativa destinada a la Conservación de la Fauna Silvestre.

Una vez concluida la medida judicial y concretado el secuestro de los animales y de las jaulas, se dio inmediata intervención al personal de la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad.

Los especialistas de ese organismo llevaron adelante las tareas correspondientes a su área de competencia, interviniendo sobre los ejemplares secuestrados en el procedimiento. La participación de este organismo se produjo luego del operativo policial, en cumplimiento de las actuaciones previstas para este tipo de procedimientos en los que se encuentran involucrados animales pertenecientes a la fauna silvestre.

Mientras tanto, las actuaciones continuaron bajo la supervisión de la Justicia Penal interviniente, que tomó conocimiento del resultado del allanamiento.

La causa continúa bajo intervención judicial

Tras la finalización del procedimiento desarrollado en el Complejo Habitacional Valle Chico, las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.

Desde la Justicia Penal interviniente se impartieron las medidas procesales que deberán cumplirse en el marco de la investigación iniciada por la presunta infracción a la Ley Nacional Nº 22.421.

La causa se encuentra vinculada exclusivamente a las averiguaciones relacionadas con la posible vulneración de la normativa que protege la fauna silvestre y dio origen al allanamiento concretado por efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales.