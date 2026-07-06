Le robaron el celular a un menor de edad, intentaron venderlo: fueron detenidos

Un procedimiento llevado adelante por efectivos de la Comisaría Décima permitió recuperar un teléfono celular que había sido sustraído y culminó con la aprehensión de dos hombres, quienes fueron señalados como los presuntos autores del hecho.

La intervención policial se produjo en la ciudad Capital luego de un requerimiento del SAE-911, que dispuso el desplazamiento del personal hacia la intersección de la avenida Güemes y calle Vicario Segura, lugar donde se desarrolló el operativo. Al arribar al sitio, los efectivos identificaron y aprehendieron a dos sujetos de apellidos Amaya, de 37 años, y Leiva, de 39 años, quienes fueron sindicados por una mujer de 37 años como los presuntos responsables de la sustracción de un teléfono celular.

De acuerdo con la información suministrada, el aparato recuperado era un Motorola y pertenecía a una persona menor de edad, cuya familia fue posteriormente convocada para realizar la denuncia correspondiente.

La acusación y el intento de venderlo

Según se informó, los dos hombres habrían intentado comercializar el teléfono celular luego de la sustracción, aunque finalmente no lograron concretar esa operación. Esa circunstancia formó parte de la intervención policial que permitió avanzar con el procedimiento y recuperar el dispositivo antes de que pudiera ser vendido.

La actuación se desarrolló a partir del señalamiento realizado por la mujer que identificó a los presuntos autores del hecho, lo que permitió a los efectivos avanzar con las medidas de seguridad previstas para este tipo de procedimientos. Durante la intervención, el personal policial llevó adelante las tareas correspondientes para verificar la situación y proceder conforme a las facultades establecidas para estos casos.

En el marco del procedimiento, los efectivos realizaron un palpado superficial a uno de los aprehendidos. Como resultado de esa medida, el personal policial encontró entre las prendas de vestir de uno de los sospechosos el teléfono Motorola que había sido denunciado como sustraído.

Tras el hallazgo, el aparato fue recuperado y quedó en calidad de secuestro, permaneciendo a disposición de las actuaciones correspondientes. La recuperación del dispositivo permitió restituir el bien involucrado en el hecho investigado y sumar un elemento material de interés para la causa que quedó bajo intervención judicial.

Detenidos y denuncia

Una vez concluido el procedimiento en el lugar, las actuaciones continuaron con la intervención de las autoridades competentes. Los efectivos invitaron a los progenitores del menor damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N.º 2, paso necesario para la continuidad de la investigación.

Por su parte, los dos hombres aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.

En la causa tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que continuará con las actuaciones derivadas del procedimiento realizado por el personal de la Comisaría Décima.