Catamarca: aspirantes avanzaron en el concurso para ocupar un cargo en la Justicia de Familia

La Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Catamarca ha dado formal inicio al Concurso 02/2026, una convocatoria estratégica destinada a cubrir el Juzgado de Familia y de Violencia Familiar y de Género de la Primera Circunscripción Judicial. Para este importante certamen, el proceso de convocatoria registró un total inicial de 17 postulantes inscritos, reflejando el interés de los profesionales del derecho en asumir tan alta responsabilidad jurisdiccional.

El riguroso proceso de evaluación se encuentra bajo la responsabilidad de un Tribunal Examinador de alto nivel académico y trayectoria, integrado por las destacadas juristas Silvia Eugenia Fernández, María Laura Giosa y Marta Pascual. Este cuerpo colegiado tiene a su cargo la tarea de ponderar las aptitudes técnicas y teóricas de los aspirantes a lo largo de las sucesivas etapas eliminatorias del concurso público.

De la Prueba Escrita a la Instancia Oral

La primera gran valla de este certamen tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Innovación y Capacitación, sitio donde se desarrolló el examen escrito. Para esta específica instancia de evaluación presencial se presentaron ocho aspirantes, quienes debieron demostrar sus conocimientos y competencias jurídicas frente a los complejos casos y problemáticas que aborda la materia de familia y género.

El itinerario del concurso continúa su marcha de manera sostenida. El próximo viernes 25 de septiembre, el proceso se trasladará a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, donde se dará continuidad al concurso con la realización del examen oral. Esta última instancia permitirá a los postulantes debatir y exponer sus criterios ante el tribunal, profundizando en su capacidad de argumentación y resolución práctica de conflictos.

El Marco Normativo y la Competencia Prioritaria

La relevancia institucional de este concurso se fundamenta en el sólido marco legal que regula la materia en la provincia. La Ley Provincial 5434 establece y considera de interés prioritario la lucha orientada a la prevención, erradicación y sanción de la violencia familiar y de género. Esta normativa abarca específicamente:

La violencia ejercida en el seno intrafamiliar contra mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, incapaces, con discapacidad o integrantes del grupo de diversidad sexual.

Toda forma de agresión llevada a cabo y motivada en relaciones familiares, con absoluta independencia de la persona, su condición, su sexo y la edad del damnificado.

Asimismo, la ley prevé un conjunto de directrices y objetivos específicos que guiarán la labor del futuro magistrado designado a través del Concurso 02/2026. Entre estos ejes fundamentales se destacan los siguientes aspectos normativos:

La aplicación irrestricta de la Ley Nacional 26.485 para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

La garantía del derecho de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como de las personas pertenecientes a grupos socialmente vulnerables, a vivir una vida libre de violencia dentro del ámbito familiar.

La instrumentación de mecanismos orientados a la prevención, detección temprana, atención, contención y erradicación de la violencia familiar y de género.

El desarrollo de un abordaje integral, interinstitucional e interestatal enfocado en la formulación de políticas públicas que propicien la sensibilización de la población sobre la problemática.

La garantía de un acceso gratuito, rápido y eficaz a la Justicia, asegurando una respuesta institucional oportuna y eficiente para todas las personas damnificadas.