Una familia cayó con su vehículo al río en La Paz

Un grave siniestro vial se registró en la Ruta Provincial 7, en el Este de Catamarca, cuando un automóvil en el que viajaba una familia despistó y terminó cayendo al río La Quinta.

El hecho ocurrió mientras el conductor del rodado cruzaba un badén. Por causas que aún deben determinarse, el vehículo perdió el control y se precipitó hacia el curso de agua, generando una situación de emergencia que requirió la intervención de efectivos policiales y de vecinos de la zona.

En el automóvil viajaban una pareja y sus tres hijos. Tras el siniestro, todos los ocupantes resultaron con lesiones leves y debieron ser asistidos en el lugar antes de ser trasladados al Hospital de Icaño para recibir atención médica.

Intervención policial y auxilio de vecinos

Luego del accidente, efectivos policiales y vecinos intervinieron para socorrer a las víctimas. La asistencia permitió poner en marcha el operativo de auxilio para la familia que se encontraba en el vehículo que había caído al río La Quinta.

La intervención se produjo tras el despiste registrado en el momento en que el automóvil atravesaba el badén de la ruta provincial 7. El siniestro generó una respuesta inmediata de quienes se encontraban en el sector y de los efectivos policiales que tomaron intervención en el hecho.

Las personas que viajaban en el vehículo fueron asistidas y posteriormente trasladadas al Hospital de Icaño, donde recibieron atención médica debido a las lesiones sufridas.

Una pareja y sus tres hijos resultaron heridos

El automóvil era ocupado por una familia integrada por una pareja y sus tres hijos. De acuerdo con la información disponible, los cinco ocupantes resultaron con lesiones leves como consecuencia del siniestro.

El traslado al centro de salud se realizó como medida de atención y control luego del accidente. La situación generó preocupación debido a la caída del vehículo al río La Quinta, aunque las lesiones informadas en los ocupantes fueron de carácter leve.

Las circunstancias que provocaron el despiste todavía deben ser determinadas. La información disponible señala que el conductor perdió el control del automóvil cuando cruzaba el badén y que, como consecuencia, el rodado terminó cayendo al río La Quinta.