Ingresó a una vivienda y amenazó a una mujer: quedó detenido

Un hombre de 31 años fue aprehendido durante la noche del lunes en el barrio Villa Eumelia, acusado de haber ingresado a una vivienda y amenazado a una mujer.

El procedimiento se concretó alrededor de las 23, luego de que efectivos de la Comisaría Décima acudieran al lugar a partir de un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911. La intervención policial se originó a partir de una situación denunciada dentro de un domicilio, donde una mujer manifestó que un hombre había ingresado a su vivienda y había mantenido una conducta agresiva hacia ella.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, el operativo permitió identificar y aprehender al presunto involucrado, quien fue señalado por la denunciante como el autor del episodio.

La denuncia de la mujer

Según informaron las fuentes, un hombre de apellido Vera fue señalado por una mujer, también de 31 años, como el presunto responsable de haber ingresado a su domicilio.

La denunciante aseguró que el sospechoso irrumpió en la vivienda y que, una vez dentro, la insultó y la amenazó. La situación generó el requerimiento de asistencia al sistema de emergencias, que derivó en la intervención de los efectivos de la Comisaría Décima. A partir de la llegada del personal policial, se procedió con las actuaciones correspondientes y con la aprehensión del hombre señalado.

El sospechoso quedó detenido

Luego del procedimiento realizado en Villa Eumelia, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. Allí quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, que interviene en las actuaciones vinculadas con el hecho denunciado.

La aprehensión se produjo luego de que la mujer identificara al sospechoso como el presunto autor del ingreso a su domicilio y de las amenazas que, según su declaración, habría recibido.

La intervención judicial continuará a partir de las actuaciones realizadas por el personal policial y de la denuncia que debe formalizar la damnificada ante el organismo correspondiente.

En tanto, la mujer fue invitada a radicar la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 2. La presentación formal de la denuncia constituye el paso indicado para incorporar su relato y las circunstancias del episodio a las actuaciones judiciales iniciadas a partir de la intervención policial.