Catamarca: atacó a su hermana con un martillo y terminó preso

Hoy, a las 11:20, y a solicitud del SAE-911, efectivos de la Seccional Décima se hicieron presentes en la calle Luis Ahumada, en el tramo comprendido entre Líbano y José Cubas, donde se desarrolló un procedimiento que derivó en la aprehensión de un hombre de apellido Roldán, de 51 años.

La intervención policial se produjo en un contexto de urgencia, luego de que se reportara un episodio de violencia que requería la presencia inmediata de las fuerzas de seguridad. Al arribar al lugar, los uniformados tomaron contacto con una mujer de 42 años, quien señaló directamente a su propio hermano como el presunto autor de la agresión.

Una acusación directa en el ámbito familiar

Según lo informado, fue la propia hermana del acusado quien lo sindicó como responsable de haberla agredido físicamente con un martillo, elemento que posteriormente fue secuestrado por el personal policial como parte de las actuaciones.

El carácter intrafamiliar del hecho introduce un componente particularmente sensible, dado que la violencia se habría producido en el seno de una relación directa entre hermanos. La mujer manifestó haber sido atacada con este objeto contundente, lo que derivó en lesiones de consideración.

Asistencia médica inmediata

Como consecuencia de las heridas sufridas, la víctima debió ser asistida por profesionales del SAME, quienes acudieron al lugar para brindarle atención médica. Si bien no se detalló la gravedad específica de las lesiones, se confirmó que estas fueron suficientes para requerir intervención sanitaria en el lugar del hecho.

La presencia del equipo médico permitió una evaluación inmediata del estado de la mujer y garantizó la atención necesaria en un contexto de urgencia, en línea con los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Procedimiento policial y disposición judicial

Tras constatar lo ocurrido y reunir los primeros elementos, los efectivos procedieron a la aprehensión de Roldán (51), quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que será la encargada de avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades penales.

Entre las acciones llevadas a cabo por el personal interviniente se destacan:

Aprehensión del presunto agresor en el lugar del hecho.

en el lugar del hecho. Secuestro del martillo utilizado en la agresión.

utilizado en la agresión. Asistencia médica a la víctima por parte del SAME.

por parte del SAME. Intervención judicial inmediata a través de la fiscalía correspondiente.

Instancia judicial y derechos de la víctima

En paralelo, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 2, paso fundamental para formalizar el proceso judicial y permitir el avance de la causa en el ámbito correspondiente.

Este procedimiento busca garantizar que la víctima pueda ejercer sus derechos dentro del sistema judicial, aportando su testimonio y formalizando la acusación en un marco institucional.