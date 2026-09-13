Catamarca: bomberos trabajan para controlar un incendio de pastizales

Un incendio de pastizales se registra durante la noche de este domingo sobre la avenida Gobernador Arnoldo Aníbal Castillo, en la Capital de Catamarca.

El foco ígneo se encuentra a pocos metros de un local bailable de la zona, lo que generó preocupación ante la posibilidad de que las llamas avancen hacia sectores cercanos.

Personal de Bomberos de la Provincia trabaja en el lugar para controlar el fuego y evitar su propagación.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio y no trascendieron mayores detalles sobre la magnitud del foco.

Las autoridades intervinientes trabajan en el lugar y se aguarda información oficial para determinar cómo se inició el siniestro y precisar su alcance.