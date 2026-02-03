Catamarca: Buscan a un adolescente de 14 años desaparecido

La Policía de Catamarca solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Jeremías Valentín Arias Oliva, un adolescente de 14 años que se encuentra desaparecido desde la madrugada de este lunes 3 de febrero.

Según informaron fuentes oficiales, el menor fue visto por última vez alrededor de la 1:30, en inmediaciones del barrio Eva Perón. A partir de ese momento, se desconoce su paradero.

Jeremías es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez trigueña y cabello corto de color negro. Al momento de ausentarse vestía gorra roja, remera con franja verde y negra, bermudas tipo jogging color beige y zapatillas negras,

La denuncia fue radicada en la Unidad Judicial N° 7, y la búsqueda se encuentra a cargo de la Sección Investigaciones y Registro de Personas Desaparecidas, junto a la División Trata de Personas y el Departamento de Investigaciones Judiciales (D-5).

Desde la fuerza de seguridad solicitan que cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero sea comunicada de inmediato al 911, o a los teléfonos 3834-008879 (celular/WhatsApp) o 3834-437835 (fijo).