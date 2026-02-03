Catamarca: grave accidente en la RN 38, entre Capayán y Huillapima

Un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 38, en la provincia de Catamarca, mantiene restringido el tránsito entre las localidades de Capayán y Huillapima, según informó Vialidad Nacional.
El accidente involucró a un camión y un automóvil, y en el lugar se dirigen efectivos policiales y personal del SAME. Desde el organismo nacional solicitaron a los conductores transitar con suma precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización preventiva, así como las indicaciones de banderilleros en caso de habilitarse el paso por media calzada y banquinas.
Vuelco de un camión en la Ruta Nacional 64
En otro punto de la provincia, Vialidad Nacional informó que se debe circular con extrema precaución por la Ruta Nacional 64, a la altura del paraje El Quebrachito, entre Las Cañas y Bañado de Ovanta.
En ese sector se produjo el vuelco de un camión jaula que transportaba animales vacunos. En el lugar trabajan personal policial, peritos y equipos del SAME, mientras se solicita reducir la velocidad y respetar las señales preventivas instaladas.
Trabajos de despeje en la Ruta Nacional 60, en Tinogasta
Por último, Vialidad Nacional continúa con tareas de despeje de material de arrastre y limpieza de calzada sobre la Ruta Nacional 60, en el departamento Tinogasta, en el tramo comprendido entre Cerro Negro y Salado.
Las tareas son realizadas por personal y equipos de la Sobrestantía Tinogasta, debido al crecimiento de varios cauces provocado por las lluvias registradas durante la noche. Se solicita a los usuarios transitar con precaución y respetar la señalización de obra, que advierte la presencia de personal y maquinaria vial sobre la calzada.