Catamarca: grave accidente en la RN 38, entre Capayán y Huillapima

Un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 38, en la provincia de Catamarca, mantiene restringido el tránsito entre las localidades de Capayán y Huillapima, según informó Vialidad Nacional.

El accidente involucró a un camión y un automóvil, y en el lugar se dirigen efectivos policiales y personal del SAME. Desde el organismo nacional solicitaron a los conductores transitar con suma precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización preventiva, así como las indicaciones de banderilleros en caso de habilitarse el paso por media calzada y banquinas.

Vuelco de un camión en la Ruta Nacional 64

En otro punto de la provincia, Vialidad Nacional informó que se debe circular con extrema precaución por la Ruta Nacional 64, a la altura del paraje El Quebrachito, entre Las Cañas y Bañado de Ovanta.

En ese sector se produjo el vuelco de un camión jaula que transportaba animales vacunos. En el lugar trabajan personal policial, peritos y equipos del SAME, mientras se solicita reducir la velocidad y respetar las señales preventivas instaladas.

RN 64: vuelco de un camión jaula en El Quebrachito.

Trabajos de despeje en la Ruta Nacional 60, en Tinogasta

Por último, Vialidad Nacional continúa con tareas de despeje de material de arrastre y limpieza de calzada sobre la Ruta Nacional 60, en el departamento Tinogasta, en el tramo comprendido entre Cerro Negro y Salado.

Las tareas son realizadas por personal y equipos de la Sobrestantía Tinogasta, debido al crecimiento de varios cauces provocado por las lluvias registradas durante la noche. Se solicita a los usuarios transitar con precaución y respetar la señalización de obra, que advierte la presencia de personal y maquinaria vial sobre la calzada.