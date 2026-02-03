Confirmaron la condena a Elpidio Guaraz por delitos de abuso sexual

La Corte de Justicia de Catamarca rechazó por unanimidad el recurso extraordinario presentado por la defensa del exintendente Ramón Elpidio Guaraz y confirmó la condena de 9 años de prisión dictada en su contra.

De esta manera, quedó firme la sentencia impuesta el 27 de septiembre de 2024, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada.

Tras la resolución del máximo tribunal provincial, deberán realizarse los diligenciamientos correspondientes para el traslado de Guaraz al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplirá la pena efectiva.

El hecho

El exjefe comunal de Bañado de Ovanta fue condenado por un grave hecho de violencia sexual ocurrido en noviembre de 2019. La víctima era su pareja en ese momento, una adolescente menor de edad, mientras que Guaraz tenía más de 50 años y se desempeñaba como intendente.

Según se acreditó en el juicio, Guaraz pasó a buscar a la joven con el pretexto de mantener una conversación, pero la llevó a su domicilio, donde la insultó, la sometió sexualmente y la mantuvo privada de su libertad durante varias horas.

La confirmación de la condena por parte de la Corte pone fin a las instancias de revisión ordinarias y ratifica la responsabilidad penal del exintendente en uno de los casos de mayor gravedad institucional registrados en la provincia.