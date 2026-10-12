La Policía de Catamarca solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Dylan Vega, un adolescente de 15 años cuyo paradero se desconoce desde la noche del sábado 10 de octubre.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el joven fue visto por última vez alrededor de las 21 en la avenida Mariano Moreno, en la ciudad Capital.

Dylan tiene contextura física robusta, mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez morena y tiene el cabello negro, corto y ondulado.

Al momento de ser visto por última vez, vestía una campera azul oscuro con líneas naranjas, pantalón negro y zapatillas blancas.

Catamarca: buscan a un adolescente de 15 años

Dónde aportar información

Las personas que cuenten con información sobre su paradero pueden comunicarse con el SAE al 911 o llamar a los siguientes números:

383 400-8879

383 484-0990

El pedido fue difundido por la Policía de Catamarca, a través del Departamento de Investigaciones Judiciales (D-5) y la División Trata de Personas, Sección Investigaciones y Registro de Personas Desaparecidas.