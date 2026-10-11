Catamarca: un incendio de pastizales avanzó sobre un depósito de autos en desuso en la Capital

El fuego se inició por la quema de pastizales y se extendió hasta un depósito de automóviles en desuso. Las llamas amenazaban con propagarse hacia viviendas cercanas, aunque no se reportaron personas afectadas.

Un incendio de importantes dimensiones generó preocupación este domingo en el norte de San Fernando del Valle de Catamarca. El foco se registró alrededor de las 17:30 en inmediaciones de las calles Polonia y Analía Fernández, en un sector cercano a la rotonda de la Quebrada de Moreira.

Según informó Radio Valle Viejo, el fuego se habría iniciado por la quema de pastizales y avanzó hasta alcanzar un depósito de automóviles en desuso.

Varias dotaciones de Bomberos y brigadistas intervinieron en el lugar para combatir el incendio y evitar que, impulsadas por el viento, las llamas se extendieran hacia las viviendas próximas.

La magnitud del foco provocó la formación de densas columnas de humo negro, visibles desde varias cuadras, lo que generó inquietud entre los vecinos de la zona.

Pese a la intensidad del incendio y al riesgo de propagación, no se reportaron personas afectadas.