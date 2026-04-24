Catamarca: un camión cargado con fideos impactó contra el guardarraíl

Este viernes, a las 18:10, efectivos de la Comisaría Departamental La Merced acudieron a un llamado de emergencia que alertaba sobre un siniestro vial en la Ruta Nacional N° 38, a la altura del kilómetro N° 623, en la localidad de La Merced, departamento Paclín.

Al arribar al lugar, los numerarios constataron la veracidad del hecho: un camión había protagonizado un impacto contra la estructura de contención lateral de la ruta, generando una situación que, si bien no dejó personas lesionadas, sí implicó daños materiales significativos.

El vehículo y su conductor

De acuerdo con la información relevada en el lugar, el rodado involucrado era un camión Volvo 330, de color blanco, que transportaba fideos como carga principal.

El conductor fue identificado como Luis Alberto Rodríguez, de 54 años, quien circulaba por la mencionada arteria nacional cuando, por causas que aún se tratan de establecer, perdió el control del vehículo.

El episodio culminó con el impacto del camión contra el guardarraíl, una estructura destinada a contener vehículos y evitar consecuencias más graves en este tipo de situaciones.

Investigación en curso

Tras el siniestro, se dispuso la intervención de Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes trabajaron en el lugar con el objetivo de relevar evidencia técnica que permita esclarecer lo ocurrido.

Las tareas se realizaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que tomó conocimiento del hecho y ordenó las medidas correspondientes.

En este marco, se busca determinar las causas exactas que llevaron a la pérdida de control del rodado, un punto clave para establecer responsabilidades y comprender la dinámica del siniestro.