Catamarca: Localizaron al adolescente de 14 años que era buscado

La Policía de Catamarca confirmó que fue localizado Jeremías Valentín Arias Oliva, el adolescente de 14 años que era intensamente buscado tras haberse ausentado de su domicilio en la madrugada de este lunes 3 de febrero.

Según informaron fuentes oficiales, el menor fue hallado en el marco del operativo desplegado luego de la denuncia radicada en la Unidad Judicial N° 7. Tras ser localizado, se constató que se encuentra en buen estado de salud y fue puesto a resguardo, activándose los protocolos correspondientes.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Sección Investigaciones y Registro de Personas Desaparecidas, la División Trata de Personas y el Departamento de Investigaciones Judiciales (D-5).

Desde la fuerza de seguridad agradecieron la colaboración de la comunidad y de los medios de comunicación, cuya difusión resultó clave para dar con el paradero del adolescente.