Catamarca: Secuestraron casi 4 kilos de marihuana y detuvieron a un joven tucumano en la Ruta 38

Efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Catamarca secuestraron casi cuatro kilos de marihuana y detuvieron a un joven oriundo de la provincia de Tucumán, durante un control vehicular realizado en la Ruta Nacional N° 38, en el departamento Paclín.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de los operativos preventivos dispuestos para el control del narcotráfico. Durante la inspección de un vehículo, los uniformados detectaron irregularidades que derivaron en una requisa más exhaustiva.

Como resultado, se logró el secuestro de varios paquetes compactados que contenían marihuana, con un peso total cercano a los 4 kilogramos. Ante esta situación, el conductor del rodado quedó detenido, quedando a disposición de la Justicia Federal.

Según indicaron fuentes a La Unión, el bolso donde se encontraron los paquetes serian propiedad de un pasajero que se lo entregó al conductor para luego bajar en Huacra.

Intervino el Juzgado Federal con jurisdicción en la provincia, que dispuso las medidas correspondientes, el secuestro de la sustancia y el traslado del detenido para continuar con las actuaciones judiciales.