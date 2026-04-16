"Catamarca Cibersegura" puso en marcha talleres territoriales para prevenir estafas virtuales

En el marco de la campaña de prevención "No te creas el cuento-Catamarca Cibersegura", la Secretaría de Seguridad de la provincia dio inicio al dictado de talleres orientados a la prevención de estafas virtuales, una estrategia que tiene como objetivo central fortalecer la educación digital mediante información clara, accesible y con fuerte presencia territorial.

La primera etapa de esta propuesta comenzó en el Valle Central, marcando el inicio de una agenda de trabajo que se extenderá a distintos puntos del territorio provincial a lo largo del año.

La iniciativa busca acercar a la comunidad herramientas concretas para desenvolverse con mayor seguridad en entornos digitales, en un contexto donde el uso de plataformas virtuales, redes sociales y aplicaciones de mensajería forma parte de la vida cotidiana.

Primera charla

La División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia, a cargo del Comisario Rigoberto Páez, junto a su equipo de trabajo, llevó adelante la primera charla y asesoramiento preventivo en las instalaciones de la Casa de la Mujer, ubicada en el departamento Fray M. Esquiú.

La actividad estuvo destinada especialmente a adultos mayores y vecinos en general, con el propósito de brindarles herramientas necesarias para identificar, prevenir y actuar frente a las distintas singularidades del delito cibernético.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el abordaje de maniobras que se producen a través de aplicaciones de mensajería móvil como WhatsApp, uno de los canales más utilizados en las modalidades actuales de fraude. Durante la jornada, los asistentes pudieron recibir asesoramiento directo, evacuar dudas y conocer mecanismos de protección frente a engaños frecuentes.

Las principales modalidades de estafas digitales a jubilados

El crecimiento sostenido del uso de tecnologías digitales, billeteras virtuales y redes sociales fue señalado como uno de los factores que incrementó las distintas modalidades de estafas y fraudes virtuales que afectan a los ciudadanos.

En ese marco, se detalló que en Catamarca las cinco principales modalidades de estafas digitales a jubilados son:

Descuento del 50 % a jubilados o promociones en la boleta de luz

Engaño o compartir pantalla mediante WhatsApp

Enlaces falsos o maliciosos a través de supuestos premios ganados

Desconocimiento de compras a través de tarjeta de créditos

Control de la cuenta de WhatsApp mediante engaño, cuando la víctima entrega su código de acceso

La enumeración de estas maniobras permitió contextualizar la capacitación en torno a situaciones reales y frecuentes, reforzando la necesidad de prevención.

Espacio de consultasy canales de denuncia

Uno de los aspectos destacados del primer taller fue la posibilidad de que los presentes compartieran experiencias personales y plantearan consultas concretas sobre cómo actuar frente a intentos de fraude. Los especialistas de la División Ciberdelitos ofrecieron información y acompañamiento preventivo, orientado a que cada participante pueda desenvolverse de forma segura en los entornos virtuales que utiliza habitualmente.

Entre las inquietudes abordadas, se trabajó especialmente sobre:

Cómo actuar ante engaños telefónicos

Qué hacer frente a mensajes sospechosos

Cómo responder a intentos de robo de cuentas

Pasos a seguir ante compras desconocidas con tarjeta

Además, se brindaron los canales institucionales para radicar denuncias, entre ellos la Fiscalía General y el Asesoramiento de la División Ciberdelitos de la Policía de Catamarca.

Más de 28 talleres previstos

La campaña preventiva está siendo desarrollada por equipos técnicos de distintas áreas de la Secretaría de Seguridad, en un esquema de articulación interinstitucional que reúne a múltiples dependencias.

Participan de este abordaje:

Dirección Provincial de Prevención y Desarrollo Profesional en Seguridad

Dirección de Formación y Capacitación Profesional

Dirección de Coordinación Institucional

Dirección Provincial de Gestión en Seguridad

Dirección de Prevención de Delitos Modernos

Dirección de Enlace Comunitario

Policía de la Provincia a través de la División Ciberdelitos

Como parte de esta planificación, la Secretaría de Seguridad prevé la realización de 28 talleres preventivos e informativos en distintos puntos de la provincia durante todo el año.

El objetivo es alcanzar de manera directa a jóvenes, adultos y adultos mayores, y de forma indirecta a sus familias y entornos comunitarios, fortaleciendo los canales de comunicación entre el Estado y la comunidad y consolidando el trabajo territorial interinstitucional en materia de prevención del delito cibernético.