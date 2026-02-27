Catamarca: cinco arrestados y 23 vehículos secuestrados en amplio operativo

Un operativo de gran alcance territorial se desarrolló en Valle Central, Tinogasta y Antofagasta de la Sierra, donde personal policial llevó adelante recorridos preventivos, controles vehiculares e identificación de personas que culminaron con cinco personas arrestadas y el secuestro de 23 vehículos de distintas características.

La intervención fue ejecutada de manera conjunta por efectivos de diversas dependencias policiales, en un despliegue coordinado que abarcó varias jurisdicciones y que contó además con la participación de los diferentes Grupos Especiales de la Institución.

El operativo involucró a:

Efectivos de las Seccionales Segunda y Octava de la Capital

Personal de Santa Rosa y San Isidro, en el Departamento Valle Viejo

Efectivos de Fiambalá, en el Departamento Tinogasta

Integrantes de las Comisarías Departamentales Fray Mamerto Esquiú y Antofagasta de la Sierra

Los diferentes Grupos Especiales de la Institución

El despliegue incluyó recorridos preventivos, operativos de control vehicular y tareas de identificación de personas en las jurisdicciones mencionadas. Estas acciones se enmarcaron en tareas de prevención y fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente en materia de tránsito y contravenciones.

Cinco arrestados y actuaciones de rigor

En el marco de los controles, los uniformados procedieron al arresto de cinco (05) personas del sexo masculino, todas mayores de edad. Conforme al procedimiento, se labraron las actuaciones de rigor, dando intervención a las autoridades correspondientes según cada caso.

El accionar policial se apoyó en la detección de infracciones y situaciones contempladas en la normativa vigente, lo que derivó en la adopción de medidas inmediatas respecto de los involucrados.

Secuestro de 23 vehículos por infracciones

Uno de los ejes centrales del operativo fue el control del tránsito y la verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia.

Como resultado de las inspecciones, se procedió al secuestro de:

Tres (03) automóviles

Tres (03) camiones

Diecisiete (17) motocicletas de distintas marcas y cilindradas

En todos los casos, los conductores infringieron lo normado en la legislación vigente. Entre las faltas detectadas, se constató que dos de ellos registraron alcoholemia positiva, lo que motivó la aplicación de las medidas previstas por la normativa.

Tras la confección de las actas de infracción correspondientes, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales y a los Corralones Municipales que corresponden en cada jurisdicción.