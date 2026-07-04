Catamarca clausura el primer curso provincial de formación en operaciones con drones policiales

Con un marcado despliegue institucional, se llevó a cabo el acto de clausura del "I Curso Provincial de Formación y Adiestramiento en Operaciones con Aeronaves Piloteadas a Distancia - R.P.A.", una instancia formativa organizada por la División Drones de la Policía de la Provincia.

La ceremonia contó con la presencia del secretario de Seguridad, Gastón Venturini, quien encabezó el cierre de la capacitación, acompañado por una amplia comitiva de autoridades policiales y civiles. Entre ellas se destacaron:

Jefe de Policía, Crio Gral (RE) Marcos Herrera

Sub jefe de Policía, Crio Gral Omar Seiler

Inspector de Policía, Crio Gral Sebastián Carrizo

Director del Comando Radioeléctrico-SAE 911, Crio Gral Víctor Gabriel Mena

Jefe de la Unidad Regional Nº1, Crio Gral Claudio Barrios

Director del IES Policial e Institutos Policiales, Crio My. David León Moreno

Directora de Coordinación Institucional, Laura Martínez

Jefe de la División Drones, Subcomisario Martín Leguizamón

Representantes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), entre otras autoridades

El acto consolidó el cierre de una semana de formación intensiva desarrollada entre el 29 de junio y el 03 de julio, en dos espacios clave: la base del SAE-911 y el Polideportivo Policial, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 38.

Formación federal y alcance provincial

Uno de los ejes centrales de esta capacitación fue su carácter federal e inclusivo dentro de la estructura provincial, al reunir a personal de diversas regiones y organismos.

Un total de 20 efectivos policiales completaron el curso, provenientes de:

Unidades Regionales del interior provincial: Pomán Santa María Tinogasta Belén Santa Rosa

Distintas direcciones de la Policía de la Provincia

Secretaría de Seguridad

Servicio Penitenciario Provincial (SPP)

Dirección de Lucha Contra Incendios Forestales

Comando Radioeléctrico

La instrucción estuvo a cargo de personal técnico civil y pilotos de la División Drones, consolidando un enfoque mixto entre conocimiento técnico especializado y práctica operativa aplicada a la seguridad pública.

Más tecnología al servicio de la seguridad pública

El curso tuvo como objetivo central la capacitación en el uso seguro, eficiente y profesional de Sistemas R.P.A. (drones), fortaleciendo las capacidades institucionales de las fuerzas de seguridad.

Entre las principales finalidades operativas se destacan:

Vigilancia aérea

Patrullaje preventivo

Control perimetral

Monitoreo de eventos de interés policial

Búsqueda y localización de personas

Gestión de emergencias

Relevamiento de información operativa

Apoyo a procedimientos de seguridad pública

Estos lineamientos apuntan directamente a la modernización tecnológica y a la optimización de recursos operativos dentro de las fuerzas provinciales.

Contenidos teóricos, técnicos y normativos

La formación incluyó un abordaje integral que combinó aspectos teóricos, técnicos, normativos y prácticos, en cumplimiento con los procedimientos establecidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (A.N.A.C.).

El programa se orientó al desarrollo de competencias para:

Planificación de misiones aéreas

Operación de aeronaves piloteadas a distancia

Gestión de despliegues operativos

Aplicación en contextos de prevención y vigilancia

Respuesta ante situaciones de riesgo

Este enfoque permitió articular conocimientos técnicos con escenarios reales de intervención en materia de seguridad pública.

"Seguimos capacitando": el mensaje del secretario de Seguridad

Durante su intervención, el secretario de Seguridad, Gastón Venturini, destacó el valor estratégico de esta instancia formativa, subrayando el proceso continuo de profesionalización:

"Me pone contento la culminación de un nuevo curso porque seguimos capacitando y profesionalizando".

Asimismo, remarcó el rol de la tecnología aplicada a la seguridad:

"Los drones y la certificación para poder operarlos es tecnología al servicio de la comunidad. Es una herramienta indispensable que permite prevenir delitos, realizar operativos de seguridad vial, buscar personas, trabajar en operativos donde hay concurrencia de personas y, por sobre todo, proteger la integridad física de los hombres y mujeres que integran nuestras fuerzas de seguridad".

Venturini también destacó la dimensión territorial del programa:

"Es importante que los cursantes sean de distintas jurisdicciones de nuestra provincia, esto se traduce en que la inversión que estamos haciendo en modernización se realiza a lo largo y ancho de la geografía catamarqueña. Con este curso, federalizamos la tecnología y fortalecemos las capacidades operativas de nuestra Policía en toda la provincia".

Entrega de certificados y reconocimiento institucional

Al finalizar el acto, los veinte cursantes recibieron sus respectivos certificados de aprobación y un pin identificatorio, en reconocimiento a su participación en el curso organizado por la División Drones de la Policía de la Provincia.

Asimismo, se realizó un reconocimiento especial a los instructores, quienes tuvieron a su cargo la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos durante toda la capacitación, consolidando así un cierre institucional que puso en valor la formación, la profesionalización y la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de la seguridad pública provincial.