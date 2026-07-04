Catamarca: golpeó a su hermana e intentó robarle un celular a su sobrina

En la tarde de hoy, alrededor de las 14:00, numerarios de la Comisaría Departamental Pomán llevaron adelante un procedimiento en la ciudad cabecera del Departamento homónimo que culminó con la aprehensión de un joven de apellido Haise, de 27 años.

De acuerdo con la información disponible, la intervención policial se produjo a partir de un hecho en el que el joven habría agredido físicamente a su propia hermana, una mujer mayor de edad. La actuación de los efectivos permitió controlar la situación e iniciar las actuaciones correspondientes en el marco del procedimiento policial.

La rápida intervención de los numerarios permitió avanzar con las medidas previstas para este tipo de hechos, dejando el caso bajo la órbita de la autoridad judicial competente.

Secuestro de un teléfono celular durante el procedimiento

Como parte de las actuaciones realizadas en el lugar, el personal policial procedió a la incautación de un teléfono celular que, según la información suministrada, el supuesto agresor habría intentado sustraerle a su sobrina.

Este elemento quedó incorporado al procedimiento como parte de las actuaciones llevadas adelante por los efectivos policiales. La incautación del dispositivo se realizó en el mismo escenario donde se concretó la aprehensión del joven, quedando a disposición de la investigación correspondiente.

Entre los aspectos relevantes del procedimiento se destacan:

Hora del procedimiento: 14:00.

14:00. Intervención: Numerarios de la Comisaría Departamental Pomán.

Numerarios de la Comisaría Departamental Pomán. Lugar: Ciudad de Pomán, Departamento homónimo.

Ciudad de Pomán, Departamento homónimo. Persona aprehendida: Joven de apellido Haise , de 27 años .

Joven de apellido , de . Hecho investigado: Presunta agresión física contra su hermana, una mujer mayor de edad.

Presunta agresión física contra su hermana, una mujer mayor de edad. Elemento incautado: Un teléfono celular que habría intentado sustraerle a su sobrina.

El joven quedó a disposición de la Justicia

Tras concretarse la aprehensión, el joven fue alojado en la dependencia policial, donde permanece a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial.

Desde ese organismo judicial se indicaron las medidas a seguir, en el marco de la investigación iniciada a partir del procedimiento realizado por el personal policial.