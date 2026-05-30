Desaparición de Agostina Vega: Revelaron los comprometedores elementos que manipuló el detenido

La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que es intensamente buscada en la provincia de Córdoba, incorporó nuevos elementos que comprometen la situación procesal de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido e imputado en la causa.

Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, los pesquisas detectaron una serie de movimientos realizados por el sospechoso durante la noche en que se perdió el rastro de la menor, circunstancias que actualmente son analizadas por la fiscalía a cargo de Raúl Garzón.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, Barrelier, de 33 años, fue observado saliendo de su vivienda ubicada en el barrio Cofico a bordo de un automóvil Ford Ka de color negro.

Lo que despertó especial interés entre los investigadores es que el hombre habría transportado un tacho de 20 litros y bolsas de consorcio, elementos que ahora son objeto de búsqueda y análisis en el marco de los operativos desplegados para reconstruir sus movimientos y determinar qué ocurrió con la adolescente.

El video que contradijo la primera versión del acusado

Las nuevas evidencias se suman a una prueba considerada clave dentro del expediente: las imágenes registradas por una cámara de seguridad de la zona.

Según los investigadores, el material audiovisual muestra el momento en que Agostina llega junto a Barrelier a la vivienda del barrio Cofico e ingresa al inmueble acompañada por él.

El registro contradijo la primera declaración brindada por el acusado ante la Justicia. Inicialmente, Barrelier había sostenido que únicamente acompañó a la adolescente hasta inmediaciones de las calles Fragueiro y Juan del Campillo, y que posteriormente ella continuó caminando sola para abordar un Volkswagen Gol rojo en la intersección de Urquiza y Avellaneda.

Tras la aparición de las imágenes, el hombre volvió a declarar y modificó su relato, reconociendo que la joven efectivamente ingresó a su domicilio. Desde su entorno argumentaron que la primera versión fue falsa porque intentaba "proteger a su hija".

La principal hipótesis de la investigación

Otro de los testimonios incorporados a la causa fue el del remisero que trasladó a Agostina hasta el barrio Cofico. Según declaró, un hombre recibió a la adolescente y abonó el viaje, presentando características físicas coincidentes con las del imputado.

En paralelo, familiares y allegados de la menor sostienen la hipótesis de que Agostina habría sido engañada mediante la promesa de un supuesto "regalo sorpresa" destinado a su madre.

Ante la evolución de la investigación, el fiscal Garzón reconoció la complejidad del caso y aseguró que se trabaja sobre distintos escenarios posibles.

"La buscamos viva y la buscamos sin vida también, son las dos hipótesis", expresó el funcionario judicial, quien además señaló que por la logística observada en la causa existirían indicios de que podrían haber participado otras personas.

Continúan los peritajes

Mientras la búsqueda sigue en distintos puntos de Córdoba, los investigadores avanzan con peritajes científicos en la vivienda del acusado y con el análisis de los movimientos realizados por el Ford Ka negro durante las horas posteriores a la desaparición.

En tanto, la imputación por privación ilegítima de la libertad agravada continúa vigente contra Barrelier, mientras la fiscalía intenta determinar el paradero de la adolescente y reconstruir con precisión los hechos ocurridos la noche en que fue vista por última vez.