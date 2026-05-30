Catamarca: hallan muerto a un joven en Valle Viejo e investigan las circunstancias del hecho

Un hombre de 29 años fue hallado sin vida este sábado en Ruta Provincial 33, a pocos metros de la fábrica Alpargatas, en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo.

Según indicaron fuentes a La Unión, la víctima fue identificada como José María Varela (29). Tras el hallazgo, efectivos policiales y peritos trabajaron en el lugar para relevar evidencias y avanzar con las primeras actuaciones de la investigación.

De acuerdo con la información preliminar, Varela se encontraba junto a su hermano, Luis Varela, antes del hecho. Fuentes indicaron que ambos habrían estado presuntamente involucrados en un ilícito relacionado con el robo de cables.

En este contexto, Luis Varela quedó a disposición de la Policía por el supuesto delito contra la propiedad. No obstante, fuentes aclararon que, en principio, su situación no estaría vinculada con la muerte de su hermano.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de turno del Distrito Este, Paola González Pinto, quien dispuso la realización de la autopsia para establecer las causas y circunstancias del fallecimiento de José María Varela.