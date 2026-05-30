Catamarca: incidentes durante un control vehicular terminaron con intervención policial

Momentos de tensión se vivieron durante la noche del sábado en el departamento Andalgalá, cuando un operativo de control vehicular derivó en incidentes entre vecinos y efectivos policiales, según informo Radio Valle Viejo.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 en el barrio Virgen del Valle, ubicado en el distrito de Huaco, donde personal policial llevaba adelante un procedimiento de control vehicular de rutina.

Según trascendió, el conflicto se originó cuando un grupo de residentes intentó impedir la demora de personas que habrían cometido infracciones durante el operativo. La situación fue escalando hasta convertirse en un enfrentamiento entre los presentes y los uniformados.

Durante los disturbios se registraron agresiones físicas y verbales contra el personal policial. Ante el incremento de la tensión, los efectivos habrían utilizado balas de goma con fines disuasivos para controlar la situación y restablecer el orden.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre lo sucedido, por lo que no se confirmó si hubo personas lesionadas, detenidas o demoradas como consecuencia de los incidentes.

Se espera que en las próximas horas la Policía brinde mayores precisiones sobre el operativo y las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento en esta localidad del oeste catamarqueño.