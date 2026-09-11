"Estoy embarazada, solo tengo 10 años": el mensaje en un baño escolar que estremece

Una inscripción realizada en la pared de un baño de la Escuela Carlos María de Alvear, en San Juan, generó preocupación y derivó en una investigación judicial de carácter urgente. El mensaje, que posteriormente se viralizó rápidamente a través de las redes sociales, contenía un pedido de ayuda que encendió las alertas tanto en el ámbito judicial como en el sistema educativo.

La frase estaba acompañada por el dibujo de una cara triste y expresaba: "Estoy embarazada. Ayuda, solo tengo 10 años. Fue mi tío". Por la gravedad del contenido, la Justicia decidió intervenir de oficio para establecer quién realizó la inscripción y determinar si las palabras escritas en la pared podrían estar relacionadas con un posible caso de abuso sexual infantil intrafamiliar.

La investigación busca, en primer término, identificar a la menor que pudo haber escrito el mensaje. A partir de allí, se procura establecer qué ocurrió y, fundamentalmente, brindar asistencia y protección en caso de que efectivamente exista una situación de vulnerabilidad.

Intervención inmediata de la UFI ANIVI

Ante el contenido de la inscripción, intervino de oficio la UFI ANIVI, Unidad Fiscal de Investigación de Abuso y Violencia Intrafamiliar, sin necesidad de esperar la presentación de una denuncia formal. En este marco, el fiscal Duilio Ejarque ordenó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad con el objetivo de activar los protocolos de protección correspondientes y avanzar en las primeras medidas destinadas a esclarecer el origen del mensaje.

La actuación judicial se concentró en reunir elementos que permitan determinar quién estuvo detrás de la inscripción y si las expresiones allí plasmadas corresponden a una situación real.

La prioridad establecida por los investigadores es localizar a la menor que podría encontrarse detrás del pedido de ayuda y garantizar que, si existe una situación de abuso, pueda recibir la asistencia y protección necesarias.

¿Qué pasó con el mensaje?

Uno de los primeros obstáculos con los que se encontraron los investigadores fue que la inscripción ya no estaba en la pared cuando llegaron al establecimiento educativo.

El mensaje había sido borrado antes de la llegada de la Justicia. De acuerdo con lo señalado por fuentes judiciales al diario Tiempo de San Juan, la decisión de eliminar la inscripción habría surgido de una directiva del Ministerio de Educación provincial.

La desaparición de la inscripción no impidió que la fiscalía pudiera avanzar con la investigación. Los investigadores lograron acreditar que el mensaje había existido a partir de los testimonios de personas que lo habían visto y de fotografías tomadas antes de que fuera eliminado.

De esta manera, aunque la frase ya no se encontraba físicamente en la pared del baño, quedaron elementos que permitieron reconstruir su contenido y avanzar con las medidas necesarias para intentar establecer quién la escribió.

Cámaras y testimonios para encontrar a la autora

Una de las principales líneas de trabajo apunta ahora a reconstruir los movimientos registrados en el establecimiento y sus inmediaciones. Para ello, los investigadores comenzaron a relevar las cámaras de seguridad de la escuela y de los alrededores.

El objetivo es determinar quién estuvo en el lugar y en qué momento, para intentar identificar a la persona que realizó la inscripción. A través de esas imágenes también se busca establecer si quien escribió el mensaje es una alumna de la propia institución.

La pesquisa incluye además la recopilación de testimonios. Personal policial y de la UFI ANIVI tomó declaraciones al cuerpo directivo de la escuela y a distintos testigos que aseguraron haber visto el pedido de ayuda antes de que fuera borrado.

El trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y la fiscalía apunta así a reconstruir las circunstancias en las que apareció el mensaje y encontrar elementos que permitan avanzar en la identificación de la menor.

Una hipótesis sin confirmada

La investigación avanza bajo la hipótesis de que el mensaje podría estar relacionado con un caso de abuso sexual infantil intrafamiliar. Sin embargo, las autoridades todavía no confirmaron judicialmente que el contenido de la inscripción corresponda a un hecho real.

Este punto resulta central en el estado actual de la causa: la frase escrita en el baño constituye el origen de una investigación, pero por el momento no existe una confirmación judicial de que la situación relatada haya ocurrido efectivamente. Por eso, las medidas ordenadas buscan precisamente obtener elementos objetivos que permitan establecer la identidad de quien escribió el mensaje, conocer las circunstancias en las que fue realizado y determinar la veracidad de lo expresado.

Mientras se analizan las imágenes de las cámaras y se reciben los testimonios de quienes tuvieron contacto con la inscripción, la prioridad permanece puesta en localizar a la posible autora.

El mensaje "Estoy embarazada. Ayuda, solo tengo 10 años. Fue mi tío", acompañado por una cara triste, generó una intervención inmediata de la UFI ANIVI y puso en marcha una investigación que todavía se encuentra en desarrollo. La Justicia busca ahora transformar esa advertencia escrita en un elemento que permita determinar qué ocurrió y, sobre todo, localizar a la menor que podría haber solicitado ayuda.