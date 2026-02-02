Tres hombres arrestados tras provocar disturbios en la madrugada

Durante la madrugada de este lunes, un episodio de desorden alteró la calma en la Terminal de Ómnibus de la Capital, requiriendo la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad. El hecho se desencadenó alrededor de las 4:20, momento en el que el personal de la Comisaría Primera fue comisionado al lugar tras recibir un alerta del sistema SAE-911, el cual informaba sobre disturbios de magnitud en el predio. Al arribar a la terminal, los numerarios policiales constataron la situación de desorden y procedieron a ejecutar las maniobras necesarias para restablecer la paz en este punto neurálgico de tránsito ciudadano.

Como resultado directo del procedimiento, los efectivos procedieron al arresto de tres hombres que fueron señalados como los responsables del altercado. Entre los involucrados se identificó a un joven de apellido Castro, de 20 años de edad, y a otros dos ciudadanos de apellido Bazán, de 29 y 45 años respectivamente.

La disparidad de edades entre los arrestados no fue impedimento para que el personal policial actuara con celeridad ante la supuesta infracción a las normas de convivencia que rigen en la provincia. Una vez asegurada la zona y controlada la situación, los sujetos fueron inmediatamente retirados del lugar para evitar que el conflicto continuara escalando.

Tras la intervención en la terminal, los tres sujetos fueron trasladados a la base de la Comisaría Primera, donde quedaron formalmente alojados. Según la información oficial proporcionada por la fuerza, la detención se fundamenta en una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia, el cual regula el comportamiento y el orden en espacios públicos.

En la sede policial se labraron las actuaciones correspondientes para documentar el hecho, quedando los involucrados a disposición de las autoridades competentes. Este tipo de intervenciones preventivas busca garantizar la seguridad de los pasajeros y trabajadores que circulan por la terminal durante las horas de la madrugada, asegurando que las infracciones al orden público sean debidamente procesadas.