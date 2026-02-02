Controles preventivos en la provincia: secuestran vehículos por diversas infracciones

Durante la jornada de ayer, la fuerza de seguridad provincial intensificó su presencia en las calles mediante un despliegue estratégico que abarcó tanto el Valle Central como el interior catamarqueño.

Efectivos de las Comisarías Segunda de la Capital, Santa Rosa y San Isidro en el departamento Valle Viejo, en colaboración directa con el personal de las Departamentales de Fray Mamerto Esquiú y Tinogasta, lideraron una serie de procedimientos enfocados en la prevención de siniestros y el orden público. Estas acciones consistieron en operativos de control vehicular exhaustivos, recorridos preventivos de patrullaje y tareas de identificación de personas en puntos críticos de sus respectivas jurisdicciones, buscando garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Resultados de las inspecciones y secuestros

Como saldo directo de las intervenciones realizadas por los numerarios policiales, se procedió al secuestro de una serie de rodados que presentaban irregularidades graves para la circulación. Entre los vehículos incautados se destacan tres automóviles cuyos conductores arrojaron resultados positivos en los test de alcoholemia, una de las faltas más críticas para la seguridad vial.

Asimismo, la fuerza de seguridad incautó un total de ocho motocicletas de distintas marcas y cilindradas debido a que sus conductores incurrieron en diversas infracciones a lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia. Tras labrarse las actas de infracción correspondientes, la totalidad de los rodados fueron trasladados a dependencias policiales y corralones municipales, según lo dispuesto para cada caso particular.

Detención por infracción al Código de Faltas

En el marco de los mismos recorridos preventivos de seguridad, personal de la Comisaría de Santa Rosa procedió al arresto de un hombre de apellido Aybar, de 52 años de edad. El ciudadano fue interceptado por los efectivos policiales bajo la sospecha de una presunta infracción al Código de Faltas provincial.

Luego de la aprehensión, el sujeto fue trasladado y alojado en la base policial correspondiente, donde se llevaron a cabo las actuaciones de rigor y los protocolos administrativos de rigor. Estos operativos conjuntos reflejan la continuidad de las políticas de control que buscan reducir los riesgos en la vía pública asociados tanto al consumo de alcohol al volante como al incumplimiento de las normativas de tránsito vigentes.