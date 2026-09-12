Catamarca: delincuente ingresó a una vivienda, agredió a una mujer y huyó

A las 11:00 de la mañana de hoy, y a solicitud del SAE-911, numerarios de la Comisaría Décima se trasladaron hasta la esquina de calle Santa Fe y pasaje Cristo Rey, luego de recibir información sobre un hecho ocurrido momentos antes.

En el lugar, los uniformados dialogaron con una mujer de 50 años de edad, quien manifestó que una persona del sexo masculino habría ingresado al interior de su domicilio. De acuerdo con su relato, el hombre habría cometido un ilícito dentro de la vivienda, para luego agredirla físicamente y darse a la fuga.

Con la información aportada por la damnificada, los policías iniciaron rápidamente las tareas destinadas a localizar al presunto autor, utilizando las características brindadas para orientar el procedimiento.

La persecución y el secuestro de dos linternas

La búsqueda condujo a los efectivos hasta calle Avellaneda y Tula al 1.500, donde habrían observado a quien sería el presunto autor del hecho.

Sin embargo, al advertir la presencia de las unidades móviles, el hombre emprendió nuevamente la huida. Durante esa fuga se despojó de dos linternas, elementos que quedaron en calidad de secuestro.

El escape continuó hasta que el sospechoso ingresó a una vivienda de la zona. La situación derivó entonces en la intervención coordinada de distintos grupos policiales, con el objetivo de concretar la aprehensión.

Entre los elementos y circunstancias relevantes del procedimiento se encuentran:

Dos linternas fueron secuestradas durante la huida.

fueron secuestradas durante la huida. El presunto autor ingresó posteriormente a una vivienda de la zona .

. En el operativo participaron efectivos de la Comisaría Décima, con colaboración de sus pares del COEM-Kappa y del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur).

Aprehendido tras el despliegue policial

Con la colaboración de los efectivos del COEM-Kappa y del GIR-Sur, los policías lograron finalmente aprehender al hombre de apellido Silva, de 37 años.

Luego de su detención, Silva fue trasladado y alojado en la seccional policial. Su situación quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que deberá intervenir en las actuaciones correspondientes al hecho.

En paralelo, la mujer que manifestó haber sido víctima del ilícito y de la agresión física fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2.

Un procedimiento iniciado a partir del aviso al SAE-911

La secuencia se inició con el requerimiento del SAE-911 y el posterior desplazamiento de los numerarios de la Comisaría Décima hasta Santa Fe y pasaje Cristo Rey. A partir del testimonio de la mujer de 50 años, los efectivos pudieron establecer las características del presunto autor y avanzar con su búsqueda.

El procedimiento tuvo luego un segundo escenario en Avellaneda y Tula al 1.500, donde el sospechoso habría sido identificado y volvió a intentar escapar ante la presencia policial. El abandono de las dos linternas y su posterior ingreso a una vivienda marcaron otro momento del operativo, que concluyó con la intervención del COEM-Kappa y del GIR-Sur y la aprehensión de Silva (37).

El hombre permanece alojado en la seccional y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, mientras que la damnificada fue invitada a formalizar la denuncia ante la Unidad Judicial N° 2.