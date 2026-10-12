Dos aprehendidos por usurpar una vivienda en la Capital

Dos hombres fueron aprehendidos por personal policial en la ciudad Capital, sospechados de haber usurpado una vivienda deshabitada ubicada en la calle San Luis al 1.600. El procedimiento fue realizado por numerarios de la Comisaría Segunda, con la colaboración de efectivos de la Seccional Sexta, quienes se constituyeron en el lugar tras tomar intervención en el hecho.

De acuerdo con la información policial, los sospechosos fueron identificados por sus apellidos como Córdoba, de 31 años, y Barrionuevo, de 49 años. Ambos habrían ocupado una vivienda que se encontraba deshabitada y que sería propiedad de un hombre de 77 años.

La intervención culminó con la aprehensión de los dos hombres, quienes posteriormente fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente. Allí quedaron alojados a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que deberá intervenir en el marco de las actuaciones relacionadas con el episodio.

A quién pertenecía el inmueble

Según el reporte oficial, la vivienda involucrada en el procedimiento se encontraba deshabitada y sería propiedad de un hombre de 77 años de edad. La situación motivó la intervención de los efectivos policiales, que se trasladaron hasta el inmueble situado sobre la calle San Luis al 1.600.

La presunta ocupación del lugar fue el motivo señalado para proceder a la aprehensión de Córdoba y Barrionuevo. Sin embargo, los datos disponibles no incluyen detalles adicionales sobre las condiciones en las que se encontraba la vivienda, el estado de la propiedad antes del procedimiento ni las circunstancias que rodearon la supuesta usurpación.

Tampoco se informó si existieron daños en el inmueble o si se encontraron otros elementos vinculados con el hecho. Por ese motivo, la información confirmada se limita a la ubicación de la vivienda, su condición de deshabitada, la posible titularidad a nombre de un hombre de 77 años y la intervención policial que terminó con dos personas aprehendidas.

Tras la intervención en la calle San Luis al 1.600, los dos hombres fueron trasladados a una dependencia policial, donde quedaron alojados a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

La denuncia

Además del traslado de los sospechosos a la dependencia policial, las autoridades invitaron al damnificado a radicar la denuncia en el Precinto Judicial N° 6.

Esta indicación fue parte de las medidas informadas tras el procedimiento. El hombre de 77 años, señalado como posible propietario de la vivienda, fue invitado a presentarse ante esa dependencia judicial para formalizar la denuncia relacionada con lo ocurrido.