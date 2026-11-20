Un hombre de 37 años fue aprehendido anoche en inmediaciones del Parque Adán Quiroga, en un procedimiento llevado adelante por efectivos de la Comisaría Séptima, luego de un requerimiento del SAE-911.

El operativo tuvo lugar a las 23:50, cuando los uniformados llegaron hasta el sector indicado y tomaron intervención en una situación denunciada por una mujer de 30 años, quien señaló a su pareja como el presunto responsable de tener en su teléfono celular fotografías íntimas de ella sin su consentimiento.

De acuerdo con la información policial, el señalamiento motivó la intervención del personal, que procedió a la aprehensión del hombre en el lugar.

Secuestraron el teléfono celular

En el marco del procedimiento, los efectivos intervinientes realizaron el secuestro del aparato de comunicación que se encontraba en poder del hombre, con el objetivo de que quede a disposición de las actuaciones correspondientes.

Por su parte, la mujer fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 7, a fin de formalizar la presentación ante las autoridades judiciales.

Interviene la Fiscalía del Distrito Norte

Tras concretarse la aprehensión, el hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que interviene en el caso.

La situación se originó a partir del señalamiento realizado por su pareja y tuvo como elementos centrales la presunta tenencia de fotografías íntimas sin consentimiento y el secuestro del teléfono celular.

El procedimiento quedó así bajo intervención judicial, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.