Cristian "Pity" Álvarez fue condenado a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, un vecino de Villa Lugano, cometido en julio de 2018. La decisión fue adoptada este viernes por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, que lo consideró autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego.

La sentencia establece que el músico deberá cumplir la pena impuesta, aunque su situación actual tendrá una modalidad particular. Una vez que finalice el período de internación involuntaria, previsto para febrero de 2027, pasará a cumplir prisión domiciliaria. Hasta entonces, no quedará detenido en una unidad penitenciaria.

La resolución judicial llegó después de un proceso en el que las partes sostuvieron posiciones diferentes respecto de la responsabilidad penal del cantante, su capacidad para afrontar el juicio y las condiciones en las que debería cumplir una eventual condena.

Los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro fueron los encargados de pronunciarse sobre la acusación. Además de establecer la responsabilidad de Álvarez por el homicidio agravado, resolvieron absolverlo por el delito de portación de arma.

El músico decidió no participar de la lectura del veredicto

La audiencia comenzó antes del mediodía en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. Sin embargo, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados decidió no estar presente mediante videollamada durante la lectura del veredicto.

Antes de conocerse la resolución, Álvarez había tenido la posibilidad de expresar sus últimas palabras ante los integrantes del tribunal. Durante esa intervención, cuestionó el planteo de la fiscalía y manifestó su desacuerdo con los argumentos presentados durante los alegatos.

"Me pareció excesivo el alegato del fiscal", expresó el músico al referirse a la exposición del representante del Ministerio Público.

Luego explicó que, durante su declaración, había intentado desarrollar aspectos de su vida y de las circunstancias personales que atravesó antes de referirse directamente al episodio por el que llegó a juicio.

"Yo me senté, di una declaración amplia de lo que me pasó. No empecé por el hecho, empecé antes para que ustedes entendieran lo que se siente estar acorralado y vivir una vida marginal. Dejo en manos de la Justicia la sentencia del tribunal", sostuvo en su breve intervención realizada por Zoom.

Las posiciones de la fiscalía, la querella y la defensa

Durante los alegatos finales, las partes presentaron pedidos de condena y argumentos contrapuestos sobre cómo debía interpretarse el hecho ocurrido en Villa Lugano. El fiscal Sandro Abraldes solicitó una pena de 18 años y 6 meses de prisión. Para fundamentar su acusación, sostuvo que Álvarez comprendía la criminalidad de sus actos y descartó que hubiera actuado en legítima defensa.

Además de reclamar esa condena, el representante de la fiscalía pidió que el músico fuera detenido de manera inmediata una vez que concluyera su internación involuntaria.

La querella, representada por Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando, había solicitado una pena menor. Su planteo fue de 11 años y 2 meses de prisión. En su presentación, la parte querellante también contempló las condiciones en las que debía cumplirse una eventual condena. Solicitó que, si Álvarez era declarado culpable, pudiera acceder al arresto domiciliario y contar con autorización para realizar salidas laborales, con el objetivo de reparar el daño.

La defensa, integrada por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, reclamó la absolución del cantante. Su argumento central fue que había actuado en legítima defensa y que, por lo tanto, no correspondía atribuirle responsabilidad penal por el homicidio en los términos sostenidos por la acusación.

De manera subsidiaria, los defensores solicitaron que, si el tribunal no aceptaba la absolución, se considerara la figura de exceso en la legítima defensa, que contempla una pena máxima de cinco años de prisión.

La defensa sobre la capacidad del músico para afrontar el juicio

Durante su extenso alegato, el abogado Javier Baños también puso en discusión la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso judicial. En ese marco, cuestionó las condiciones en las que se había desarrollado la evaluación pericial y pidió la nulidad de la pericia realizada por el Cuerpo Médico Forense, cuyo resultado había permitido que el debate continuara.

Este planteo formó parte de la estrategia defensiva, que no se limitó a discutir la calificación jurídica del episodio, sino que también buscó cuestionar la posibilidad de que el músico estuviera en condiciones de atravesar el proceso.

Sin embargo, el tribunal avanzó con el debate y finalmente dictó una condena por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, aunque no hizo lugar a la acusación por portación de arma.

La internación involuntaria y el futuro cumplimiento de la pena

Uno de los aspectos centrales de la situación judicial de Álvarez está relacionado con su internación involuntaria en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar. El músico permanece internado desde el 22 de septiembre, por disposición de la Justicia civil. La medida fue ordenada inicialmente por un plazo de 90 días, luego de que los profesionales que lo evaluaron advirtieran la existencia de un riesgo para sí mismo y para terceros.

Ese período de internación tiene una incidencia directa en la modalidad en la que comenzará a cumplir la condena. De acuerdo con lo establecido, una vez finalizado el plazo previsto, en febrero de 2027, Álvarez continuará bajo arresto domiciliario.

De esta manera, la sentencia de 12 años no implicará su traslado inmediato a una unidad penitenciaria. El músico permanecerá bajo el régimen de internación involuntaria hasta que concluya el período dispuesto y posteriormente deberá cumplir la pena en su domicilio.

El cómputo de los años que estuvo detenido y las salidas laborales

Otro punto relevante de la condena está vinculado con el tiempo que Álvarez ya permaneció privado de su libertad desde que ocurrió el hecho.

Según informaron sus abogados a TN, se le computarán los años que estuvo detenido entre 2018 y 2022, un período que deberá ser considerado al momento de establecer el cumplimiento efectivo de la pena impuesta.

Por otra parte, los jueces no se pronunciaron sobre el pedido de salidas laborales que había presentado la defensa. Aunque la querella también había solicitado que el músico pudiera trabajar para reparar el daño, esa cuestión no recibió una resolución favorable ni desfavorable en el veredicto.

Ante esa situación, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro anticiparon que realizarán un nuevo planteo más adelante para intentar conseguir una autorización que le permita desarrollar actividades laborales.

La absolución por el delito de portación de arma y la condena por homicidio agravado constituyen los dos aspectos centrales de la decisión judicial. A ellos se suma el régimen de cumplimiento establecido a partir de la situación de internación del músico.

Así, el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 fijó una pena de 12 años de prisión por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, pero dispuso que Álvarez no quede detenido de manera inmediata y que, una vez concluida su internación involuntaria en febrero de 2027, continúe bajo arresto domiciliario. Mientras tanto, la defensa mantiene pendiente su intención de conseguir autorización judicial para que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados pueda realizar salidas laborales.