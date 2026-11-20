La Justicia federal avanzó este viernes con cuatro allanamientos simultáneos en distintas entidades bancarias con el objetivo de recabar documentación sobre las operaciones financieras de Ariel Maximiliano Vallejo, titular de Sur Finanzas y empresario vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del magistrado Juan Tomás Rodríguez Ponte, y ejecutadas por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Ezeiza de la Policía Federal.

Los puntos allanados y el avance del expediente

Los procedimientos abarcaron la casa central del Banco Hipotecario (Reconquista 101, CABA), dependencias del Banco Industrial y del Banco Hipotecario ubicadas en Maipú 1210 (CABA), un inmueble en Santa Fe 880 (CABA) y una sucursal situada en Hipólito Yrigoyen 2350, en la localidad bonaerense de San Justo (La Matanza).

A principios de noviembre, el juez Rodríguez Ponte procesó a Vallejo como presunto jefe de una asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Actualmente cumple prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica, y pesa sobre él un embargo de $40.000 millones (en una causa donde los embargos totales a 17 imputados y nueve sociedades suman $215.900 millones).

El financista Ariel Vallejo.

Según la pesquisa judicial, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 la organización habría utilizado cerca de 15 sociedades para blanquear ganancias provenientes de operaciones cambiarias marginales, canalizando luego esos fondos hacia la compra de inmuebles, vehículos y participaciones societarias.

Días atrás, mediante la Resolución 372/2026, el Banco Central excluyó a Sur Finanzas del Registro de Proveedores de Servicios de Pago tras detectar falta de actividad en su billetera virtual, pérdida de respaldo bancario, irregularidades informativas y falta de acreditación sobre la devolución total de los fondos a sus clientes.

El rastro de los pagos vinculados a la AFA

En paralelo, el expediente incorpora documentación secuestrada en procedimientos previos que expone transferencias millonarias ligadas a la entidad madre del fútbol argentino y a la firma Real Central SRL, propietaria de una mansión en Pilar bajo investigación.

Entre los comprobantes analizados figura una orden de pago de la AFA del 19 de junio de 2025 por $231.110.000 (con un neto transferido de $227.290.000 vía Banco Credicoop) a favor de Real Central SRL, aunque la transferencia fue ejecutada desde una cuenta perteneciente a Central Park Drinks SRL, otra firma vinculada al entramado societario investigado, a lo que se suman otros comprobantes de ese mismo mes por $70.400.000.