El Servicio Penitenciario Provincial de Catamarca conmemoró sus 35 años de trayectoria institucional con un acto y desfile cívico militar realizado en la plaza La Alameda. La ceremonia reunió a autoridades provinciales, representantes de distintas fuerzas e instituciones, personal penitenciario y familiares, en una jornada que incluyó palabras alusivas, una invocación religiosa y reconocimientos a quienes contribuyeron al crecimiento y consolidación del organismo a lo largo de estas décadas.

La institución cumple su aniversario este 21 de noviembre, fecha que marca 35 años de actividad dentro del sistema de seguridad y justicia de Catamarca. La conmemoración tuvo como eje el reconocimiento a las personas que forman parte de su historia y el papel que desempeña el personal penitenciario en el cumplimiento de las funciones asignadas al organismo.

Una ceremonia con autoridades

El acto comenzó con la recepción de las autoridades y la presentación de la Agrupación. Posteriormente, se llevó adelante la revista de tropas, que estuvo a cargo del secretario de Seguridad, Lic. Leandro Quiroga Barros.

El programa continuó con la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno a Catamarca, seguida de una invocación religiosa. Luego se desarrollaron los discursos institucionales, que estuvieron a cargo, en primer término, de la directora general del Servicio Penitenciario Provincial, Lic. Yuliana Gallo, y posteriormente del secretario de Seguridad.

En su intervención, Quiroga Barros destacó los 35 años de trayectoria del organismo y el compromiso de las distintas generaciones de hombres y mujeres que desempeñan una función fundamental dentro del sistema de seguridad y justicia provincial. Su mensaje puso el acento en el trabajo cotidiano del personal y en la responsabilidad institucional que implica la tarea penitenciaria.

La conmemoración permitió reunir a integrantes de la conducción, personal superior y subalterno, familiares y representantes de organismos provinciales, nacionales y judiciales, en un reconocimiento colectivo a la trayectoria de la institución.

Formación, infraestructura y reinserción social

Durante su discurso, el secretario de Seguridad también se refirió a los desafíos actuales del sistema penitenciario y a la necesidad de continuar fortaleciendo distintos aspectos de su funcionamiento. Entre ellos, mencionó la formación del personal, las condiciones laborales y la infraestructura institucional.

En ese marco, destacó las obras de ampliación y acondicionamiento que se llevan adelante, junto con la capacitación permanente del personal a través del INFOCAPP. También hizo referencia al desarrollo de programas educativos, laborales y de reinserción social, como parte de las acciones vinculadas con la función que cumple el Servicio Penitenciario.

El planteo expuesto durante la ceremonia vinculó el fortalecimiento institucional con la preparación de quienes trabajan en el organismo y con las herramientas necesarias para desarrollar sus tareas. La formación continua fue señalada como uno de los componentes importantes para acompañar las responsabilidades que demanda el sistema penitenciario.

Otro de los aspectos abordados fue la articulación entre el cumplimiento de la función penitenciaria y el respeto por los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de la libertad. En ese sentido, Quiroga Barros remarcó que la tarea institucional debe desarrollarse teniendo en cuenta esos principios y que la preparación y el compromiso de los agentes resultan fundamentales para acompañar los procesos de recuperación y reinserción.

De esta manera, el mensaje puso en relación las condiciones de trabajo, la capacitación, el desarrollo de infraestructura y los programas destinados a las personas privadas de la libertad, como dimensiones que forman parte de los desafíos actuales del organismo.

El reconocimiento al personal y a sus familias

En otro tramo de sus palabras, el secretario de Seguridad reconoció especialmente la labor cotidiana de los agentes penitenciarios y el acompañamiento de sus familias. También destacó el trabajo de la conducción institucional y de los distintos equipos que contribuyen al desarrollo del Servicio Penitenciario Provincial.

La referencia al personal ocupó un lugar central en la conmemoración, al destacar la participación de las distintas generaciones de trabajadores que, a lo largo de los 35 años, formaron parte de la institución y sostuvieron sus tareas.

Como parte de la ceremonia, se entregaron reconocimientos por trayectoria institucional a integrantes del personal penitenciario. El homenaje estuvo destinado a quienes, durante su recorrido, contribuyeron al crecimiento y la consolidación del organismo.

La entrega de distinciones permitió poner en valor el camino institucional y la participación de quienes integran o integraron sus distintas áreas, en una fecha que convocó a la comunidad penitenciaria y a sus familias.

El desfile cívico militar cerró la conmemoración

La jornada concluyó con un desfile cívico militar, del que participaron las distintas agrupaciones y áreas del Servicio Penitenciario Provincial, junto con representantes de otras fuerzas e instituciones que acompañaron el acto.

El desfile constituyó el cierre de una ceremonia que combinó el reconocimiento a la trayectoria del organismo con la participación de las instituciones presentes y del personal que forma parte de su estructura.

Entre las autoridades que asistieron se encontraban el secretario de Seguridad, Lic. Leandro Quiroga Barros; la directora general del Servicio Penitenciario Provincial, Lic. Yuliana Gallo; el subdirector general, prefecto general Dr. Franco Sosa; y el jefe de Policía, comisario general Marcos Herrera.

También participaron representantes del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, además de autoridades judiciales federales y provinciales, legisladores y funcionarios de distintas áreas.

A la convocatoria se sumaron autoridades del Instituto de Educación Superior Policial y Penitenciario, junto con personal superior y subalterno del Servicio Penitenciario Provincial.