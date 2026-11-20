Un procedimiento policial realizado en la localidad de Recreo, departamento La Paz, permitió detectar un automóvil Fiat Cronos que registraba un pedido de secuestro vigente emitido por la Justicia de la provincia de Córdoba, en el marco de una investigación por el supuesto delito de robo.

El hecho salió a la luz cuando un hombre mayor de edad se presentó en dependencias de la Comisaría Departamental Recreo para poner en conocimiento de los efectivos una serie de irregularidades que había advertido en un vehículo que manifestó haber adquirido de buena fe.

Según la información policial, el hombre había comprado un automóvil Fiat Cronos y posteriormente se dirigió al Registro de la Propiedad del Automotor con la intención de realizar los trámites correspondientes para concretar la transferencia de titularidad.

Sin embargo, durante ese procedimiento administrativo advirtió que existían diferencias entre los datos identificatorios del rodado y la documentación que le habían entregado al momento de concretar la operación de compra.

La situación generó una alerta sobre la procedencia del vehículo, debido a que la numeración del chasis y del motor no coincidía con la documentación recibida. Ante esa irregularidad, el comprador decidió presentarse ante la dependencia policial para informar lo sucedido.

Intervino la División Sustracción de Automotores

Mientras los numerarios de la Comisaría Departamental Recreo realizaban tareas inherentes al servicio, recibieron la presentación del hombre y tomaron conocimiento de las circunstancias que rodeaban la adquisición del automóvil.

A partir de la información aportada, los uniformados dieron inmediata intervención a sus pares de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia, cuyos integrantes llevaron adelante las verificaciones correspondientes para establecer la situación registral y judicial del rodado.

La participación de esta área especializada permitió avanzar en la identificación del vehículo y determinar si las diferencias detectadas entre las numeraciones físicas y la documentación podían estar relacionadas con algún requerimiento judicial.

Para ello, los efectivos realizaron una consulta en el sistema informático, mediante la cual pudieron acceder a los registros disponibles sobre el automóvil y verificar la existencia de antecedentes vinculados con su situación legal.

El automóvil tenía un pedido de secuestro de la Justicia cordobesa

El resultado de las consultas permitió establecer que el Fiat Cronos registraba un pedido de secuestro dispuesto por la Unidad Judicial N° 4 de la provincia de Córdoba, por el supuesto delito de robo.

De esta manera, la irregularidad que inicialmente había sido advertida por el comprador durante el trámite de transferencia permitió descubrir que el vehículo era requerido por la Justicia de otra jurisdicción.

El dato resultó determinante para el desarrollo del procedimiento, ya que confirmó que el automóvil no solamente presentaba inconsistencias entre sus identificaciones y la documentación entregada al momento de la compra, sino que además estaba vinculado con un requerimiento judicial originado en la provincia de Córdoba.

La intervención policial permitió identificar el pedido de secuestro y avanzar con las actuaciones correspondientes para poner el rodado a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Intervención de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial

Ante la confirmación de que el automóvil contaba con un requerimiento judicial, el Fiat Cronos fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas que debían seguirse en relación con el procedimiento.

De esta manera, las actuaciones quedaron bajo intervención de la autoridad judicial correspondiente, que deberá determinar los pasos posteriores a partir de la información obtenida durante las verificaciones policiales.

El procedimiento tuvo su origen en la advertencia realizada por un hombre que manifestó haber adquirido el vehículo de buena fe y que, al intentar completar la transferencia en el Registro de la Propiedad del Automotor, detectó que los números de chasis y motor no coincidían con los datos consignados en la documentación que había recibido.