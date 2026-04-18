Catamarca: detienen a dos jóvenes por robarle el celular a la madre de uno de ellos

Efectivos del Grupo Infantería Motorizada de Acción Rápida (GIMAR) detuvieron anoche a dos jóvenes acusados de robarle un teléfono celular a una mujer de 47 años en el barrio Libertador II, en la ciudad de Catamarca.

El procedimiento se inició alrededor de las 22:50, cuando los uniformados realizaban recorridos preventivos por inmediaciones de la Peatonal N° 12 y fueron alertados por la víctima, quien manifestó que su hijo y otro sujeto le habían sustraído un celular Motorola G15 para luego darse a la fuga.

Con las características aportadas, los policías lograron ubicar a los sospechosos en la calle Río Negro, donde aprehendieron a los presuntos autores, dos jóvenes de apellidos Vega (21) y Ferreyra (25). Durante el operativo también recuperaron el dispositivo, que uno de ellos llevaba oculto entre sus prendas.

Tras el procedimiento, intervino personal de la Comisaría Sexta, que trasladó a los detenidos a la seccional, donde quedaron alojados a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste. La damnificada fue invitada a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 6.