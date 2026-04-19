Catamarca: detienen a un hombre de 32 años por acosar a niñas de 13 años

Un grave hecho que involucra el presunto acoso a menores de edad tuvo lugar en cercanías del barrio Villa Eumelia, donde efectivos policiales concretaron la aprehensión de un hombre de 32 años señalado por dos mujeres como el autor del hostigamiento hacia sus hijas.

De acuerdo a la información oficial, el procedimiento se llevó a cabo en la madrugada de este domingo, alrededor de las 03:00 horas, cuando numerarios del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur) se constituyeron en la zona tras tomar conocimiento de la situación. La intervención se produjo en inmediaciones del mencionado barrio, en el sur de la Capital, en un contexto que requirió una rápida respuesta por parte de las fuerzas de seguridad.

Denuncia de las madres

El accionar policial se activó a partir del señalamiento realizado por dos mujeres mayores de edad, quienes identificaron al sujeto como el presunto autor de haber acosado a sus hijas, ambas de 13 años.

El testimonio de las progenitoras resultó clave para la identificación del individuo, lo que permitió a los efectivos avanzar con su aprehensión en el lugar. La gravedad del hecho radica no solo en la naturaleza del delito denunciado, sino también en la edad de las víctimas, lo que configura un escenario de especial sensibilidad y demanda una intervención institucional inmediata.

Procedimiento y actuación judicial

Tras concretar la aprehensión del sospechoso, los numerarios del GIR-Sur procedieron a poner al hombre a disposición del personal de la Seccional Décima, dependencia que interviene por jurisdicción en esa zona de la ciudad.

En paralelo, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que tomó conocimiento de lo sucedido y será la encargada de avanzar con las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación.

Asimismo, las autoridades invitaron a las madres de las menores a radicar las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 2, instancia fundamental para formalizar el caso y aportar elementos que permitan esclarecer los hechos denunciados.

El operativo llevado adelante por el Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur) se enmarca dentro de los protocolos de actuación ante situaciones de presunto acoso callejero, especialmente cuando involucran a menores de edad.