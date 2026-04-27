Catamarca: detienen a un hombre que transportaba 39 kilos de cocaína

Un procedimiento llevado adelante por Gendarmería Nacional permitió asestar un fuerte golpe al narcotráfico con el secuestro de un importante cargamento de droga que era transportado en un vehículo particular. El operativo se concretó en la zona de El Portezuelo, donde efectivos de la fuerza federal interceptaron un automóvil que despertó sospechas durante un control.

El rodado, un Citroën C4 Aircross, era conducido por un hombre oriundo de la provincia de Jujuy, quien se desplazaba desde ese distrito con destino final en Mendoza. En ese contexto, los gendarmes procedieron a realizar una requisa minuciosa del vehículo, lo que permitió detectar irregularidades en su estructura.

La intervención se desarrolló en el marco de tareas de control y prevención, donde la experiencia del personal resultó clave para advertir que el automóvil presentaba modificaciones no originales, lo que motivó una inspección más exhaustiva.

Droga oculta en el auto

Durante la revisión del vehículo, los efectivos constataron que distintas partes de la estructura del rodado habían sido alteradas con el objetivo de ocultar la sustancia ilícita. En esos compartimentos acondicionados se hallaron varios paquetes que contenían una sustancia sospechosa.

Al ser sometida a la correspondiente prueba de campo, se confirmó que se trataba de cocaína de máxima pureza, con un peso total de 39 kilogramos. El hallazgo evidenció un método de ocultamiento diseñado para el transporte de droga a gran escala, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra vinculada al narcotráfico.

El acondicionamiento del vehículo y la cantidad de droga incautada reflejan una logística previamente organizada, con modificaciones estructurales destinadas a evitar controles de rutina.

Intervención judicial y detención

Tras la confirmación de la sustancia, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal de Catamarca, que tomó conocimiento del procedimiento y dispuso las primeras medidas judiciales. En ese marco, se ordenó el secuestro tanto de la droga como del vehículo utilizado para el traslado.

Asimismo, la Justicia dispuso la detención del conductor, quien quedó a disposición de la causa mientras avanzan las tareas investigativas. La intervención judicial busca determinar el alcance de la maniobra, el posible origen de la droga y su destino final dentro de la ruta de distribución.

El procedimiento se inscribe en una serie de operativos que buscan interceptar cargamentos ilegales en tránsito, particularmente en rutas que conectan distintas provincias y que son utilizadas como corredores para el tráfico de estupefacientes.