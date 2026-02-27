Cayó en Catamarca una mujer que había ingerido 90 cápsulas con cocaína y se descompensó

Integrantes del Escuadrón 67 "Catamarca" llevaron adelante un procedimiento de relevancia sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del kilómetro 540, en la localidad de Chumbicha, departamento Capayán. El operativo, enmarcado en tareas de control vehicular y prevención del delito, permitió desarticular un intento de transporte de estupefacientes bajo una modalidad de alto riesgo.

Durante la inspección de un transporte de pasajeros que cubría el itinerario La Quiaca (Jujuy) - Mendoza, los efectivos detectaron a una ciudadana extranjera que presentaba indicios compatibles con el traslado de droga bajo la modalidad conocida como "camello". Esta forma de tráfico consiste en la ingestión o el ocultamiento de cápsulas con estupefacientes dentro del cuerpo humano, lo que representa un peligro extremo para la salud y la vida de quien la ejecuta.

Ante las sospechas fundadas, los gendarmes dispusieron el inmediato traslado de la mujer al Hospital San Juan Bautista de la ciudad de Catamarca, a fin de realizar una evaluación médica exhaustiva.

La modalidad "camello": una práctica de alto riesgo

La modalidad detectada en este caso es considerada una de las más peligrosas dentro del entramado del narcotráfico. El transporte interno de cápsulas que contienen sustancias ilícitas implica un riesgo constante, ya que la ruptura de alguno de estos envoltorios puede desencadenar consecuencias graves e inmediatas:

Intoxicaciones severas

Convulsiones

Compromiso neurológico

Muerte

La urgencia médica es un factor determinante en estos casos. De hecho, durante el traslado al centro de salud, la mujer se descompensó, lo que obligó a una asistencia inmediata por parte del personal sanitario.

Este episodio puso en evidencia no solo la gravedad del método empleado, sino también la necesidad de una intervención médica especializada para evitar desenlaces fatales.

Estudios médicos y confirmación del transporte interno

Una vez en el hospital, se realizaron los estudios correspondientes, que permitieron constatar la presencia de cuerpos extraños en la zona abdominal y en la cavidad genital. A partir de ese momento, se inició un seguimiento médico riguroso para controlar la evolución de la paciente y asegurar la evacuación segura del material ingerido y ocultado.

Como resultado del procedimiento clínico, se confirmó la evacuación de 90 cápsulas.

El detalle técnico del secuestro resulta elocuente:

Cantidad de cápsulas: 90

Sustancia: polvo de color blancuzco

Resultado del Narcotest: positivo para cocaína

Peso total: 1 kilo 069 gramos

La sustancia fue sometida a la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína, confirmando la naturaleza del estupefaciente transportado.

Intervención judicial y medidas adoptadas

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N° 1 de Catamarca, con la intervención de la Fiscalía Federal de Catamarca. Ambas autoridades judiciales dispusieron:

El secuestro del estupefaciente.

El resguardo de demás elementos de interés para la causa.

La detención de la involucrada, en carácter de comunicada.

La actuación coordinada entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial permitió no solo neutralizar el transporte de más de un kilo de cocaína, sino también preservar la vida de la mujer, cuya integridad física estuvo comprometida durante el procedimiento.

Un operativo con impacto sanitario y judicial

El procedimiento realizado en la Ruta Nacional N° 38 expone con claridad la complejidad de las estrategias utilizadas para el tráfico de drogas y los desafíos que enfrentan las fuerzas de seguridad en los controles terrestres. La combinación de observación profesional, actuación rápida y articulación con el sistema sanitario fue determinante para el desenlace del caso.

El itinerario del transporte —desde La Quiaca, en la provincia de Jujuy, hacia Mendoza— marca un corredor de circulación interprovincial en el que los controles adquieren una importancia estratégica. En ese contexto, la labor del Escuadrón 67 "Catamarca" permitió detectar una maniobra que, de no haber sido advertida, habría posibilitado el ingreso de más de un kilo de cocaína a destino.

El resultado final del procedimiento sintetiza tres dimensiones centrales: prevención del delito, resguardo de la salud pública y actuación judicial inmediata. La evacuación de 90 cápsulas y el secuestro de 1 kilo 069 gramos de cocaína constituyen un dato contundente dentro del combate al narcotráfico en la región.

El expediente judicial seguirá ahora su curso bajo la órbita federal, mientras el operativo en Chumbicha se inscribe como un caso paradigmático de detección de la modalidad "camello" en rutas nacionales.