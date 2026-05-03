Tres adolescentes demorados por sustraer un carrito de supermercado

En el marco de las tareas de control y vigilancia que se despliegan de manera constante en la zona sur de la ciudad Capital, las fuerzas de seguridad han protagonizado una nueva intervención preventiva. El escenario de este episodio fue la avenida Misiones y la avenida Bonifacio Cobacho. En este punto estratégico, los numerarios policiales llevan a cabo monitoreos para garantizar la seguridad pública y el orden en el tejido urbano.

El operativo se desencadenó cuando el personal de la Comisaría Sexta, que se encontraba cumpliendo con sus funciones de patrullaje y prevención de ilícitos, observó una situación que ameritaba una inspección inmediata. La presencia de las autoridades en este sector de la capital responde a la necesidad de mantener una vigilancia activa sobre bienes y personas, especialmente en horarios o sectores donde se reportan anomalías en el tránsito de elementos de propiedad privada o comercial en la vía pública.

La intervención

Al llegar a la intersección mencionada, los efectivos de la Comisaría Sexta identificaron a tres personas que se movilizaban por el lugar. Tras el procedimiento inicial, se constató que se trataba de tres adolescentes cuyas edades son de 14, 15 y 16 años de edad. Los jóvenes fueron sorprendidos por el personal policial mientras transportaban un elemento que llamó poderosamente la atención de los agentes: un carro de supermercado.

Ante la presencia de los uniformados, se procedió a solicitar la documentación o las justificaciones pertinentes que avalaran la tenencia de dicho objeto. Sin embargo, los menores de edad no pudieron acreditar su legítima propiedad y procedencia, lo que generó una sospecha fundada sobre el origen del bien. El traslado de carros de supermercado fuera de los establecimientos comerciales correspondientes suele estar estrictamente regulado o prohibido, por lo que su presencia en plena vía pública sin comprobantes de autorización fue el detonante de la actuación policial de oficio.

Disposiciones de la Fiscalía Penal Juvenil

Dada la naturaleza del hecho y la ubicación geográfica de la aprehensión, los policías de la Comisaría Sexta iniciaron las actuaciones primarias, pero de inmediato dieron participación a sus pares de la Seccional Novena, unidad que corresponde por jurisdicción al área donde se registraron las novedades. Esta coordinación entre dependencias es vital para asegurar que los protocolos de actuación se cumplan estrictamente según los límites territoriales establecidos en la capital.

Una vez que el personal de la Seccional Novena tomó el control del procedimiento, se notificó de manera formal a la Fiscalía Penal Juvenil. Debido a que los tres implicados son menores de edad, el tratamiento del caso se rige por las normativas específicas para la protección y responsabilidad penal de los adolescentes. El carro de supermercado quedó formalmente secuestrado como evidencia de un presunto hecho ilícito o irregularidad administrativa, quedando a resguardo en la dependencia policial mientras se realizan las averiguaciones para determinar a qué establecimiento comercial pertenece.

Por su parte, los jovencitos de 14, 15 y 16 años quedaron bajo la órbita de la mencionada fiscalía, desde donde se impartieron de manera inmediata las medidas a seguir en relación con su resguardo, entrega a sus progenitores o tutores, y la continuidad de las actuaciones sumariales. El hecho subraya la importancia de los recorridos preventivos de los numerarios policiales para detectar irregularidades y recuperar elementos cuya procedencia no puede ser debidamente comprobada en la vía pública.