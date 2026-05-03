Los atraparon con una garrafa y los detuvieron

En el marco de las políticas de vigilancia y prevención que se desarrollan de manera constante en la zona sur de la ciudad Capital, las fuerzas de seguridad han concretado un nuevo procedimiento exitoso. El hecho se registró en una jornada donde los numerarios de la Seccional Novena se encontraban ejecutando sus habituales recorridos preventivos, una tarea fundamental para la detección temprana de posibles ilícitos en la vía pública.

El personal policial, en cumplimiento de sus funciones de patrullaje, se desplazaba por una zona estratégica del sector sur, específicamente en la intersección de la calle Jorge Luis Borges y el pasaje Arturo Oviedo. Este cuadrante de la ciudad es objeto de constantes monitoreos con el fin de garantizar la tranquilidad de los vecinos y minimizar los focos de inseguridad que suelen presentarse en áreas de menor tránsito o con características geográficas particulares que facilitan el ocultamiento.

Intervención en el terreno baldío

Mientras los efectivos transitaban la mencionada esquina de Jorge Luis Borges y pasaje Arturo Oviedo, su atención se centró en un sitio baldío existente en la zona. Fue precisamente en este espacio deshabitado donde los uniformados lograron interceptar a dos personas del sexo masculino. Según el reporte oficial emanado de la dependencia policial interviniente, los individuos fueron sorprendidos llevando una garrafa de gas, lo que motivó el inicio inmediato del protocolo de identificación y control.

La situación se tornó irregular cuando los sujetos, al ser consultados por los efectivos de la Seccional Novena, no pudieron brindar explicaciones coherentes ni presentar la documentación necesaria para justificar la tenencia del elemento. La incapacidad de los involucrados para acreditar la legítima propiedad y procedencia de la unidad de gas de 10 kilogramos fue el detonante para que las autoridades procedieran a su inmediata aprehensión en el lugar de los hechos.

Situación procesal de los detenidos

Tras confirmarse la irregularidad del traslado del bien, el elemento en cuestión —la garrafa de 10 kg.— quedó formalmente bajo la figura jurídica de calidad de secuestro. Esta medida busca resguardar el objeto como posible evidencia de un ilícito contra la propiedad, a la espera de que algún ciudadano pueda presentarse para reclamar su pertenencia mediante la denuncia correspondiente.

Por otra parte, los ciudadanos de apellidos Caliva (26) y Lobo (30) fueron retirados de la escena por la patrulla policial y trasladados a la dependencia policial correspondiente a la jurisdicción. Allí se completaron los trámites administrativos de ingreso y los exámenes médicos de rigor, quedando ambos formalmente alojados a disposición de la justicia. La responsabilidad legal del caso ha sido delegada a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que se encargará de impartir las directivas procesales necesarias para determinar si el hallazgo en el terreno baldío guarda relación con hechos delictivos denunciados recientemente en la capital.