Catamarca: detienen a un sujeto por causar lesiones a una mujer

En un operativo desarrollado en la Capital, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia concretó la detención de un hombre de 39 años que era requerido por la Justicia. El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de la calle San Luis S/N°, donde los efectivos se constituyeron en cumplimiento de directivas judiciales específicas.

La intervención se enmarca en una causa que investiga el supuesto delito de lesiones en contexto de violencia de género, una tipificación que motivó la actuación inmediata de las autoridades policiales bajo supervisión judicial.

Intervención de la Fiscalía

La actuación policial se realizó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Sexta Nominación, organismo que conduce la investigación del caso. En ese contexto, se dispuso el arresto del sospechoso en averiguación del hecho, lo que implica su retención preventiva mientras se avanzan las diligencias correspondientes.

Tras su arresto, el hombre fue trasladado y alojado en una dependencia policial, donde permanece a disposición de la Justicia Penal interviniente. Su situación procesal queda ahora sujeta a las nuevas directivas que emita la Fiscalía en el marco de la causa.

Investigación en curso

El caso continúa en etapa de investigación, bajo la órbita de la Justicia Penal, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes en función de los elementos reunidos. La intervención de la División Investigaciones responde a la ejecución de medidas dispuestas por la Fiscalía, en un contexto donde la actuación coordinada entre fuerzas de seguridad y el sistema judicial resulta clave para el avance de la causa.

Mientras tanto, el detenido permanece bajo custodia, a la espera de que se definan los próximos pasos procesales en un expediente que se centra en un hecho encuadrado dentro de la problemática de la violencia de género.