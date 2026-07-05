Catamarca: detienen a una tía que agredió físicamente a su sobrino adolescente

Una mujer de apellido Soto, de 32 años, fue aprehendida en el sur de la Capital luego de ser señalada como la presunta autora de una agresión física contra su sobrino, un adolescente de 15 años.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), quienes contaron con la colaboración de personal de la Comisaría Segunda para concretar la intervención. De acuerdo con la información oficial, la mujer fue aprehendida por encontrarse sospechada de haber agredido físicamente al menor de edad, situación que motivó la inmediata actuación policial y la posterior intervención de la dependencia con jurisdicción sobre el lugar del hecho.

Tras las actuaciones iniciales, la causa quedó bajo la órbita de las autoridades judiciales competentes, que dispusieron las primeras medidas procesales.

La intervención de las fuerzas de seguridad

El operativo se desarrolló con la participación de distintas dependencias policiales. En una primera instancia actuaron los efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), quienes, con la colaboración de sus pares de la Comisaría Segunda, concretaron la aprehensión de la mujer.

Posteriormente, y debido a la jurisdicción correspondiente, se dio intervención a efectivos de la Comisaría Décima, quienes continuaron con las actuaciones previstas para este tipo de procedimientos. Una vez concretada la aprehensión, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Desde ese organismo judicial se impartieron las medidas que debían seguir las fuerzas de seguridad en relación con el procedimiento y la situación procesal de la aprehendida. De acuerdo con la información suministrada, las actuaciones continuaron bajo las directivas de la Fiscalía competente, que quedó a cargo del avance de la causa.

Entre las medidas adoptadas se dispuso:

Poner a la mujer aprehendida a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Dar intervención a efectivos de la Comisaría Décima por razones de jurisdicción.

Cumplir con las medidas procesales indicadas por la autoridad judicial.

La invitación a formalizar la denuncia

Como parte de las actuaciones desarrolladas tras el procedimiento, los efectivos policiales también invitaron a la madre del adolescente a realizar la correspondiente denuncia.

En ese sentido, se indicó que la progenitora del damnificado debía presentarse en la Unidad Judicial N° 2 para formalizar la denuncia relacionada con el hecho que motivó la intervención policial.