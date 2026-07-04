Secuestran una moto con adulteraciones e incautan una escopeta

Hoy, a las 14:00, efectivos de la Comisaría de Fiambalá se trasladaron hasta la localidad de Punta del Agua, en el Departamento Tinogasta, donde llevaron adelante un registro domiciliario dispuesto en el marco de una investigación judicial.

El operativo se desarrolló por disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, organismo que ordenó la medida con el objetivo de avanzar en las actuaciones relacionadas con una denuncia penal previamente radicada.

La diligencia permitió a los uniformados concretar un procedimiento que derivó tanto en la recuperación de un motovehículo como en la incautación de un arma de fuego, elementos que posteriormente quedaron bajo la órbita de la Justicia para la continuidad de las actuaciones correspondientes.

Recuperación de una motocicleta vinculada a una denuncia

Como resultado del registro domiciliario, el personal policial recuperó una motocicleta Honda CG Titán de 150 cc., vehículo que tendría relación con una denuncia penal presentada por una mujer mayor de edad.

La recuperación del rodado constituye uno de los principales resultados del procedimiento, ya que el motovehículo estaría vinculado a la causa que motivó la intervención de la Fiscalía y el despliegue policial en el domicilio inspeccionado.

No obstante, durante la verificación realizada en el lugar, los efectivos advirtieron una situación que motivó nuevas actuaciones dentro del mismo procedimiento.

Aparentes adulteraciones en el número de motor

Durante las tareas de inspección del rodado, los policías constataron que la motocicleta presentaba aparentes adulteraciones en el número de motor.

Ante esa circunstancia, el vehículo fue incautado para quedar a disposición de la Justicia interviniente, que continuará con las diligencias necesarias en el marco de la investigación.

La medida fue adoptada conforme a las directivas impartidas por la autoridad judicial, que interviene en las actuaciones derivadas del procedimiento realizado en Punta del Agua.

También fue secuestrada una escopeta calibre 16

Además de la motocicleta, durante el registro domiciliario el personal policial procedió a la incautación de una escopeta calibre 16.

La medida obedeció a que el morador no contaba con la documentación correspondiente del arma, motivo por el cual también fue secuestrada en el marco del procedimiento judicial.

La incautación del arma se sumó a las actuaciones efectuadas durante el operativo y pasó igualmente a disposición de la autoridad competente para la prosecución de la causa.

Elementos puestos a disposición de la Justicia

Concluido el procedimiento, tanto la motocicleta Honda CG Titán 150 cc. como la escopeta calibre 16 fueron puestas a disposición de la Justicia interviniente.

Desde ese ámbito judicial se impartieron las directivas a seguir, dando continuidad a las actuaciones iniciadas a partir del registro domiciliario concretado por efectivos de la Comisaría de Fiambalá.