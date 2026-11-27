Un nuevo hecho de violencia de género se registró este viernes por la mañana en pleno centro de la Capital catamarqueña. Alrededor de las 08:15, personal del Comando de Operaciones Preventivas (COP) intervino en el Paseo de la Fe, donde procedió a la aprehensión de un hombre de 33 años, señalado como presunto autor de una agresión física contra su pareja.

De acuerdo con la información del procedimiento, el hombre habría atacado a la mujer utilizando un cuchillo, provocándole lesiones en el rostro. La intervención policial permitió concretar su aprehensión en el lugar, en el marco de una situación que motivó la actuación de las fuerzas de seguridad.

El episodio tuvo lugar en un sector céntrico de la ciudad, durante las primeras horas de la mañana, y derivó en la inmediata intervención del personal policial.

El arma quedó secuestrada y el acusado fue trasladado a la Comisaría Primera

Tras el procedimiento, los efectivos dispusieron el secuestro del arma blanca que habría sido utilizada durante la agresión. El elemento quedó en calidad de secuestro y pasó a formar parte de las actuaciones correspondientes.

Por otra parte, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 1, instancia destinada a formalizar su presentación ante las autoridades judiciales.

En tanto, el hombre de 33 años fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera, dependencia policial que corresponde por jurisdicción. Allí quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que interviene en la causa.

De esta manera, el procedimiento policial dio lugar a las actuaciones judiciales correspondientes, mientras se aguarda el avance de las medidas vinculadas con el hecho denunciado.

Dónde denunciar y cómo pedir ayuda ante situaciones de violencia

Ante situaciones de violencia familiar y de género, se recuerda que las mujeres víctimas de este tipo de hechos cuentan con canales gratuitos de comunicación para solicitar asistencia.

Se encuentran disponibles las líneas 144 y 911, que permiten establecer contacto con los servicios correspondientes. Según la información difundida, las llamadas son anónimas y funcionan durante las 24 horas del día, los 365 días del año.