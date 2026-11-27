Un siniestro vial se registró durante la tarde de hoy, alrededor de las 16:20, en la localidad de San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú. El hecho tuvo lugar en inmediaciones del Monumento al Ciclista, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 1, y motivó la intervención de efectivos policiales de la Comisaría de San Antonio, quienes llegaron al lugar por solicitud del SAE-911.

Al arribar, los uniformados constataron que una motocicleta había protagonizado un incidente mientras circulaba por ese sector. El rodado involucrado era una Zanella ZB 110 cc., de color rojo, en la que se trasladaban tres personas.

Tres ocupantes cayeron sobre la cinta asfáltica

De acuerdo con la información relevada en el lugar, el vehículo era conducido por Débora Noemí Rosales, de 37 años, quien viajaba acompañada por una adolescente de 16 años y Yanet Dalila del Valle Pérez, de 18 años.

Por causas que son materia de investigación, la conductora habría perdido el control de la motocicleta, lo que provocó que las tres ocupantes cayeran sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del impacto, todas sufrieron lesiones que requirieron asistencia médica.

La mecánica del siniestro deberá ser establecida a partir de las actuaciones correspondientes, mientras se desarrollan las tareas para determinar las circunstancias en las que se produjo la pérdida de control del rodado.

Traslado al hospital y actuaciones judiciales

Tras el accidente, las tres mujeres recibieron asistencia por parte de facultativos médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes dispusieron su traslado al Hospital San Juan Bautista de la Capital para recibir atención médica.

En paralelo, el procedimiento contó con la participación de Sumariantes del Precinto Judicial N° 11 y Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes trabajaron en el lugar para llevar adelante las tareas correspondientes.

Las actuaciones se realizaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que interviene en la investigación del hecho y en el esclarecimiento de las circunstancias que derivaron en el siniestro vial.