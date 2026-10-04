Catamarca: dos detenidos tras un ilícito en Valle Chico

El procedimiento se realizó luego de una alerta al SAE-911. Los sospechosos fueron interceptados a pocos metros del lugar y quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno.

Dos hombres fueron aprehendidos tras un ilícito registrado en una bomba de agua ubicada sobre avenida Los Minerales, en inmediaciones del segundo puente de ingreso al Complejo Habitacional Valle Chico, en la zona sur de San Fernando del Valle de Catamarca.

El procedimiento se inició luego de una alerta emitida por el SAE-911, que movilizó a efectivos de la Comisaría Décima Primera hasta el lugar.

Al arribar, los policías entrevistaron al encargado de obras de Aguas de Catamarca SAPEM, quien manifestó que dos personas desconocidas habrían cometido un ilícito en el sector. Ante esta situación, se lo invitó a radicar la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 9.

Los sospechosos fueron interceptados a pocos metros

Tras recibir la información, los efectivos ampliaron los recorridos preventivos en las inmediaciones y, a pocos metros del lugar, lograron aprehender a los presuntos autores del hecho.

Se trata de dos hombres de apellidos Toledo, de 29 años, y Moreno, de 49, quienes fueron trasladados y alojados en la dependencia policial.

Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las medidas correspondientes para avanzar con la investigación.