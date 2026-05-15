Catamarca: dos gatitos subieron a postes de luz y fueron rescatados

Dos procedimientos de rescate de animales domésticos movilizaron en las últimas horas a efectivos policiales en distintos sectores de la Capital catamarqueña, luego de que vecinos solicitaran asistencia al Sistema de Atención de Emergencias SAE-911 al advertir que sus gatos habían quedado atrapados en postes de luz sin poder descender.

Los operativos se llevaron a cabo en el complejo habitacional Valle Chico y en el barrio Portal Norte N.º 1, en la zona norte de la ciudad. En ambos casos, la intervención policial permitió rescatar a los felinos y devolverlos posteriormente a sus propietarias.

Las actuaciones estuvieron a cargo de efectivos de las comisarías jurisdiccionales y, en uno de los hechos, contó además con la participación de personal especializado de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia.

Rescate en Valle Chico

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la calle N.º 45 del Complejo Habitacional Valle Chico, donde efectivos de la Comisaría Décima Primera acudieron tras un requerimiento emitido por el SAE-911.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 37 años, quien manifestó que su gato había subido a un poste de luz y que no podía bajar por sus propios medios. Ante la situación, el personal policial evaluó las condiciones del lugar y solicitó rápidamente la presencia de efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes arribaron para colaborar con las tareas de rescate.

Los bomberos realizaron distintas maniobras orientadas a alcanzar al animal y garantizar un descenso seguro desde la estructura donde se encontraba atrapado. Tras el operativo, el felino fue finalmente rescatado y restituido a su propietaria.

Intervención policial en la zona norte

Horas más tarde, un procedimiento de características similares volvió a movilizar a efectivos policiales, esta vez en la zona norte de la Capital. El hecho ocurrió en la Manzana "R-1" del barrio Portal Norte N.º 1, donde personal de la Comisaría Décima Tercera acudió luego de otro requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

En el lugar, los policías dialogaron con una mujer de 35 años, quien explicó que su gato había subido a un poste de luz de aproximadamente diez metros de altura y que no podía descender.

La situación obligó a los uniformados a desplegar maniobras de rescate para poder alcanzar al animal en altura y ponerlo a resguardo. De acuerdo con la información oficial, el personal policial actuó de inmediato y logró rescatar al felino, que posteriormente fue entregado nuevamente a su dueña.

gatos rescatados

Ante la emergencia

Ambos procedimientos se desarrollaron luego de llamados realizados al SAE-911, sistema que coordinó la intervención de las dependencias policiales correspondientes.

En el caso registrado en Valle Chico, la actuación incluyó además el trabajo conjunto con la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, cuyos efectivos participaron de las maniobras para retirar al animal del poste de luz. Los rescates demandaron tareas específicas debido a la altura y a las dificultades que presentaban las estructuras donde los gatos habían quedado atrapados.